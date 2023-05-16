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    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in çıkış tarihi belli oldu

    Samsung, yakın bir zaman içerisinde katlanabilir telefon ailesini Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modelleriyle güncelleyecek. Şimdi ise Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’in çıkış tarihi belli oldu.
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    Galaxy Z Fold 5 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Katlanabilir akıllı telefon piyasasının hâkimi olan Samsung için yeni seri rekabetin de armış olduğu bu dönemde eskisinden çok daha fazla önem arz ediyor.

    Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 çıkış tarihi netleşti

    Samsung normalde Ağustos ayında katlanabilir telefonları için Galaxy Unpacked'a ev sahipliği yapıyor. Bu oldukça iyi bir zamanlama zira Samsung, yeni iPhone’lar çıkmadan önce üst seviye katlanabilir telefonlarını piyasaya sürerek talepleri karşılayabiliyor. Ancak Google'ın da Pixel Fold’u tanıttığı düşünülürse Samsung’un üstünde bir tarih değişikliği baskısı oluşmuş durumda.

    Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda Samsung’un, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 telefonlarını 26 Temmuz 2023 tarihinde tanıtacağı belirtiliyor.

    Samsung’un tanıtım tarihini geriye çekmesi rekabette daha avantajlı bir noktaya gelmesiyle sonuçlanabilir. Yılın ortalarında çıkan üst düzey telefonlar, Galaxy S serisine yükseltme yapmayan birçok kişi nihayet yeni katlanabilir telefonlara yönlendirebilir. Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 selefleriyle neredeyse aynı görünüyor, ancak her iki telefonun kaputunun altında genel yapı kalitesini çok daha iyi hale getirecek bir dizi tasarım değişikliğinin yapılacağı söyleniyor.

    Diğer özellikler arasında her iki telefon için de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongası, geliştirilmiş bir menteşe mekanizması ve muhtemelen daha gelişmiş kamera sistemi yer alacak. Galaxy Z Flip 5 özelinde ise daha büyük bir kapak ekranı yer alacak. İlerleyen dönemlerde her iki model hakkında da çok daha detaylı bilgi ortaya çıkacaktır.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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