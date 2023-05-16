Merakla beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in çıkış tarihi belli oldu

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 çıkış tarihi netleşti
Samsung normalde Ağustos ayında katlanabilir telefonları için Galaxy Unpacked'a ev sahipliği yapıyor. Bu oldukça iyi bir zamanlama zira Samsung, yeni iPhone’lar çıkmadan önce üst seviye katlanabilir telefonlarını piyasaya sürerek talepleri karşılayabiliyor. Ancak Google'ın da Pixel Fold’u tanıttığı düşünülürse Samsung’un üstünde bir tarih değişikliği baskısı oluşmuş durumda.
Samsung’un tanıtım tarihini geriye çekmesi rekabette daha avantajlı bir noktaya gelmesiyle sonuçlanabilir. Yılın ortalarında çıkan üst düzey telefonlar, Galaxy S serisine yükseltme yapmayan birçok kişi nihayet yeni katlanabilir telefonlara yönlendirebilir. Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 selefleriyle neredeyse aynı görünüyor, ancak her iki telefonun kaputunun altında genel yapı kalitesini çok daha iyi hale getirecek bir dizi tasarım değişikliğinin yapılacağı söyleniyor.
Diğer özellikler arasında her iki telefon için de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongası, geliştirilmiş bir menteşe mekanizması ve muhtemelen daha gelişmiş kamera sistemi yer alacak. Galaxy Z Flip 5 özelinde ise daha büyük bir kapak ekranı yer alacak. İlerleyen dönemlerde her iki model hakkında da çok daha detaylı bilgi ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.