Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’nın tüm özellikleri belli oldu

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 her şeyiyle sızdı
Galaxy Z Flip 6 özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Ekran: 6,7 inç 2640x1080 FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz ana ekran
- İkincil ekran: 3,4 inç 720x748 piksel IPS
- Depolama: 256 GB
- RAM: 12 GB
- Arka Kamera: 50 MP F1.8 OIS+ 12 MP F2.2
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya: 4000mAh
Galaxy Z Fold 6 özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Ekran: 7,6 inç 2160x1856 QXGA+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz ana ekran
- Dış ekran: 6,3 inç Dynamic AMOLED 2X
- Depolama: 512 GB
- RAM: 12 GB
- Arka Kamera: 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 10 MP F2.4
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya: 4400mAh
Samsung, 10 Temmuz’daki Unpacked etkinliğinde ayrıca Galaxy Ring, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro gibi yeni donanımlarını da tanıtacak.
Kaynakça
https://www.engadget.com/samsung-galaxy-z-flip-6-and-z-fold-6-product-pages-have-been-leaked-015420863.html
https://www.theverge.com/2024/7/3/24191966/samsung-galaxy-z-fold-flip-6-spec-leak
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.