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    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’nın tüm özellikleri belli oldu

    Samsung’un Unpacked etkinliğine sayılı günler kala beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın tüm özellikleri ürün sayfaları aracılığıyla ortaya çıktı. Telefonlar için sürpriz kalmadı.
    Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın tüm özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanabilir telefonlarını 10 Temmuz tarihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Ancak telefonların resmi ürün sayfaları tanıtımdan önce sızdırıldı. Böylelikle cihazlara dair neredeyse tüm bilgiler de açığa çıkmış oldu. İşte Samsung’un tanıtacağı Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6:

    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 her şeyiyle sızdı

    Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın tüm özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modelleri önceki modellere göre daha hafif ve daha ince yapıda olacak. Buna rağmen her iki modelde de daha uzun bir pil ömrü sunulacak. Öte yandan genel tasarım ise önceki modellere büyük ölçüde benzeyecek. Galaxy Z Flip 6 özelinde baktığımızda ise 12 MP arka kameranın 50 MP sensöre yükseltildiğini görüyoruz. 3.700mAh boyutundaki batarya da 4.000 mAh seviyesine çıkıyor. Z Flip 6 modelinde ayrıca RAM miktarı 8 GB’tan 12 GB’a yükseltiliyor. Flip modeli ayrıca Galaxy AI ile gelen çeviri modunu ön kapak ekranına da taşıyacak

     

    Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın tüm özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 6 için ise değişiklikler çok daha minimal. Samsung yeni Fold modelinde ana ekranı biraz daha büyütüyor ve Flip modelinde olduğu gibi telefonu daha kompakt hale getiriyor. Ancak bu modelde batarya kapasitesinde bir artışa gidilmiyor. Galaxy Z Fold 6’nın ekran parlaklığı 1.750 nit'ten 2.600 nit seviyesine yükseliyor.Her iki modelde Galaxy AI ve Google'ın Circle to Search işlevleri bulunacak. Bu yapay zeka özellikleri cihazların katlanabilir formlarıyla uyumlu olacak.

    Galaxy Z Flip 6 özellikleri

    Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın tüm özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • Ekran: 6,7 inç 2640x1080 FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz ana ekran
    • İkincil ekran: 3,4 inç 720x748 piksel IPS
    • Depolama: 256 GB
    • RAM: 12 GB
    • Arka Kamera: 50 MP F1.8 OIS+ 12 MP F2.2
    • Ön Kamera: 10 MP
    • Batarya: 4000mAh

    Galaxy Z Fold 6 özellikleri

    Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın tüm özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • Ekran: 7,6 inç 2160x1856 QXGA+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz ana ekran
    • Dış ekran: 6,3 inç Dynamic AMOLED 2X
    • Depolama: 512 GB
    • RAM: 12 GB
    • Arka Kamera: 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 10 MP F2.4
    • Ön Kamera: 10 MP
    • Batarya: 4400mAh

    Samsung, 10 Temmuz’daki Unpacked etkinliğinde ayrıca Galaxy Ring, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro gibi yeni donanımlarını da tanıtacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/samsung-galaxy-z-flip-6-and-z-fold-6-product-pages-have-been-leaked-015420863.html https://www.theverge.com/2024/7/3/24191966/samsung-galaxy-z-fold-flip-6-spec-leak
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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