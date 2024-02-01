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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6'ya ait prototip görüntüleri paylaşıldı: İşte yeni tasarımı

    Samsung, bir sonraki katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 özelinde büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Akıllı telefonun tasarımına ait yeni prototip görüntüleri ortaya çıktı. 
    Galaxy Z Fold 6'ya ait görüntüler paylaşıldı! İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yaz aylarında tanıtılacak Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için Samsung'un çalışmaları sürüyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Galaxy Z Fold 6'nın en boy oranı özelinde baştan aşağı değişeceğinden sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, katlanabilir modele ait bir dizi prototip görüntüsü ortaya çıktı. 

    Galaxy Z Fold 6'ya ait prototip görüntüleri paylaşıldı

    Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlar, geçmişten günümüze uzunca bir yol kat etti. Ancak Google Pixel Fold'u ayırdığımızda, ana akım modellerin dar ve uzun yapısı pek çok kişi tarafından beğenilmiyor. Samsung ise, Galaxy Z Fold 6 özelinde bu kararından geri dönmeyi planlıyor. Niketim sızdırılan patent dosyaları da bunu doğrular nitelikte.

    Galaxy Z Fold 6'ya ait görüntüler paylaşıldı! İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerde, daha ince bir tasarıma ek olarak çok daha geniş bir profile bakıyoruz. Bu da dış ekranın standart akıllı telefonlara yaklaşacağını gösteriyor. Buna ek olarak ekran üzerindeki yük, düzgün ve eşit bir şekilde dağıtılacak. Böylece daha iyi bir yapısal bütünlüğe işaret ediliyor. Üstelik telefonu katlarken veya açarken daha dayanıklı bir hissiyat uyandıracağı da söylenenler arasında. 

    Bu değişikliğin ayrıntıları şu an için belirsiz ancak resmi duyuruya 5 aydan daha az bir süre kaldı. Dolayısıyla yeni tasarıma ait detayların yakın gelecekte gelecekte paylaşılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Galaxy Fold 6 ve Flip 6, Exynos 2400/Snapdragon 8 Gen 4 platformu, Galaxy AI ve daha gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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