Galaxy Z Fold 6'ya ait prototip görüntüleri paylaşıldı: İşte yeni tasarımı

Galaxy Z Fold 6'ya ait prototip görüntüleri paylaşıldı
Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlar, geçmişten günümüze uzunca bir yol kat etti. Ancak Google Pixel Fold'u ayırdığımızda, ana akım modellerin dar ve uzun yapısı pek çok kişi tarafından beğenilmiyor. Samsung ise, Galaxy Z Fold 6 özelinde bu kararından geri dönmeyi planlıyor. Niketim sızdırılan patent dosyaları da bunu doğrular nitelikte.
Bu değişikliğin ayrıntıları şu an için belirsiz ancak resmi duyuruya 5 aydan daha az bir süre kaldı. Dolayısıyla yeni tasarıma ait detayların yakın gelecekte gelecekte paylaşılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Galaxy Fold 6 ve Flip 6, Exynos 2400/Snapdragon 8 Gen 4 platformu, Galaxy AI ve daha gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.