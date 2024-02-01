Galaxy Z Fold 6'ya ait prototip görüntüleri paylaşıldı: İşte yeni tasarımı

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yaz aylarında tanıtılacak Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için Samsung'un çalışmaları sürüyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Galaxy Z Fold 6'nın en boy oranı özelinde baştan aşağı değişeceğinden sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, katlanabilir modele ait bir dizi prototip görüntüsü ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 6'ya ait prototip görüntüleri paylaşıldı

Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlar, geçmişten günümüze uzunca bir yol kat etti. Ancak Google Pixel Fold'u ayırdığımızda, ana akım modellerin dar ve uzun yapısı pek çok kişi tarafından beğenilmiyor. Samsung ise, Galaxy Z Fold 6 özelinde bu kararından geri dönmeyi planlıyor. Niketim sızdırılan patent dosyaları da bunu doğrular nitelikte.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerde, daha ince bir tasarıma ek olarak çok daha geniş bir profile bakıyoruz. Bu da dış ekranın standart akıllı telefonlara yaklaşacağını gösteriyor. Buna ek olarak ekran üzerindeki yük, düzgün ve eşit bir şekilde dağıtılacak. Böylece daha iyi bir yapısal bütünlüğe işaret ediliyor. Üstelik telefonu katlarken veya açarken daha dayanıklı bir hissiyat uyandıracağı da söylenenler arasında.

Daha ucuz Samsung Galaxy Z Fold 6 yolda 1 hf. önce eklendi

Bu değişikliğin ayrıntıları şu an için belirsiz ancak resmi duyuruya 5 aydan daha az bir süre kaldı. Dolayısıyla yeni tasarıma ait detayların yakın gelecekte gelecekte paylaşılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Galaxy Fold 6 ve Flip 6, Exynos 2400/Snapdragon 8 Gen 4 platformu, Galaxy AI ve daha gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak.

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Galaxy Z Fold 6'ya ait görüntüler paylaşıldı! İşte yeni tasarımı