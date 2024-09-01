Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold Special Edition'a dair sızıntılar devam ediyor. Samsung'un yakında çıkacak daha ince katlanabilir telefon modelinin, S Pen desteğine sahip olmayacağı söyleniyordu. Ancak yeni iddia, S Pen desteğinin olacağını belirtiyor.

Samsung Galaxy Z Fold SE, S Pen desteğine sahip olabilir

Daha önce Samsung'un, telefonun inceliğini korumak ve üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla S Pen desteğinden feragat edeceği söylenmişti. Ancak, sızıntılarıyla meşhur Ice Universe, telefonun S Pen desteğine sahip olacağını iddia etti. DSCC Analisti Ross Young ise, Samsung'un gerçekten de inceliği koruyup maliyetten tasarruf ederek sayısallıştırıcıyı içermeyeceğini, dolayısıyla başka bir yöntem bulması gerektiğini söyledi.

Galaxy S24 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 gibi cihazlar, aktif kalem yöntemi ve ekrana gömülü bir sayısallaştırıcı aracılığıyla S Pen desteği sunuyor. Bu teknolojide, S Pen'in kendi güç kaynağı bulunuyor ve kalem ucu ile ekran arasında daha karmaşık bir bağlantı gerçekleşiyor. Bu sayede daha gelişmiş özellikler sağlanabiliyor.

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S Pen desteğine sahip daha ucuz cihazlar (Galaxy FE tabletler gibi), güç almayan pasif bir kalem kullanıyor ve parmak uçlarınızdan gelen dokunuşları taklit ediyor. Bu nedenle ekrana gömülü bir sayısallaştırıcı gerektirmiyor ve hemen hemen her dokunmatik ekranla çalışıyor. Ancak, aktif kalemli cihazlar gibi gelişmiş özellkler sunamıyor. Samsung'un Galaxy Z Fold SE için bu yolu sunması muhtemel. Ancak başka bir çözümün geliştirilmesi de ihtimal dahilinde.

Galaxy Z Fold Special Edition'ın 25 Eylül'de Güney Kore'de satışa çıkması bekleniyor. Şu an için net olmasa da, telefonun yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıkacağı belirtiliyor.

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Galaxy Z Fold Special Edition, S Pen desteğine sahip olabilir