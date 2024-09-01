Galaxy Z Fold Special Edition, S Pen desteğine sahip olabilir

Samsung Galaxy Z Fold SE, S Pen desteğine sahip olabilir
Daha önce Samsung'un, telefonun inceliğini korumak ve üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla S Pen desteğinden feragat edeceği söylenmişti. Ancak, sızıntılarıyla meşhur Ice Universe, telefonun S Pen desteğine sahip olacağını iddia etti. DSCC Analisti Ross Young ise, Samsung'un gerçekten de inceliği koruyup maliyetten tasarruf ederek sayısallıştırıcıyı içermeyeceğini, dolayısıyla başka bir yöntem bulması gerektiğini söyledi.
Galaxy S24 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 gibi cihazlar, aktif kalem yöntemi ve ekrana gömülü bir sayısallaştırıcı aracılığıyla S Pen desteği sunuyor. Bu teknolojide, S Pen'in kendi güç kaynağı bulunuyor ve kalem ucu ile ekran arasında daha karmaşık bir bağlantı gerçekleşiyor. Bu sayede daha gelişmiş özellikler sağlanabiliyor.
S Pen desteğine sahip daha ucuz cihazlar (Galaxy FE tabletler gibi), güç almayan pasif bir kalem kullanıyor ve parmak uçlarınızdan gelen dokunuşları taklit ediyor. Bu nedenle ekrana gömülü bir sayısallaştırıcı gerektirmiyor ve hemen hemen her dokunmatik ekranla çalışıyor. Ancak, aktif kalemli cihazlar gibi gelişmiş özellkler sunamıyor. Samsung'un Galaxy Z Fold SE için bu yolu sunması muhtemel. Ancak başka bir çözümün geliştirilmesi de ihtimal dahilinde.
Galaxy Z Fold Special Edition'ın 25 Eylül'de Güney Kore'de satışa çıkması bekleniyor. Şu an için net olmasa da, telefonun yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıkacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.