Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim'in ismi, ekran boyutu ve kalınlığı belli oldu

10,6 mm kalınlığa sahip olacak
Evan Blass isimli kaynaktan sızan bilgilere göre, Galaxy Z Fold Special Edition 6,5 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 8 inç iç ekrana sahip olacak.Telefonun kalınlığıysa, açık haldeyken 4,9 mm, katlı haldeyken 10,6 mm olacak. Bu değerler, cihazın Honor Magic V3 ve Xiaomi Mix Fold 4'e karşı çok daha rekabetçi olmasını sağlayacak. Galaxy Z Fold SE, sırasıyla 9,2 mm ve 9,5 mm kalınlığa sahip bu cihazların gerisinde kalsa da, günümüz katlanır telefonlarının incelik seviyesine yaklaşmayı başacak gibi görünüyor. Bu arada, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim.
Diğer söylentiler, telefonun ekran altı kamera (UPC) sunacağını iddia ediyor. Ayrıca Samsung'un daha ince yapı nedeniyle S Pen işlevselliğini kaldıracağı belirtiliyor.
Galaxy Z Fold Special Edition'ın 25 Eylül'de Güney Kore'de satışa çıkması bekleniyor. Şu an için net olmasa da, telefonun yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıkacağı belirtiliyor.Kaynakça https://x.com/evleaks/status/1828490254686237142 https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_z_fold_slim_to_actually_be_called_galaxy_z_fold_special_edition-news-64310.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.