Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim'in ismi, ekran boyutu ve kalınlığı belli oldu

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Tam Boyutta Gör Samsung, daha büyük ekrana sahip ve daha ince katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Z Fold 6 Slim ve Galaxy Z Fold 6 Ultra gibi çeşitli isimlerle anılan telefonun Galaxy Z Fold Special Edition olarak adlandırılacağı ortaya çıktı. Ek olarak telefonun ekran boyutu ve kalınlığı da belli oldu.

10,6 mm kalınlığa sahip olacak

Evan Blass isimli kaynaktan sızan bilgilere göre, Galaxy Z Fold Special Edition 6,5 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 8 inç iç ekrana sahip olacak.Telefonun kalınlığıysa, açık haldeyken 4,9 mm, katlı haldeyken 10,6 mm olacak. Bu değerler, cihazın Honor Magic V3 ve Xiaomi Mix Fold 4'e karşı çok daha rekabetçi olmasını sağlayacak. Galaxy Z Fold SE, sırasıyla 9,2 mm ve 9,5 mm kalınlığa sahip bu cihazların gerisinde kalsa da, günümüz katlanır telefonlarının incelik seviyesine yaklaşmayı başacak gibi görünüyor. Bu arada, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim.

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Diğer söylentiler, telefonun ekran altı kamera (UPC) sunacağını iddia ediyor. Ayrıca Samsung'un daha ince yapı nedeniyle S Pen işlevselliğini kaldıracağı belirtiliyor.

Galaxy Z Fold Special Edition'ın 25 Eylül'de Güney Kore'de satışa çıkması bekleniyor. Şu an için net olmasa da, telefonun yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıkacağı belirtiliyor.

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Galaxy Z Fold 6 Slim'in ismi, boyutları ve kalınlığı belli oldu