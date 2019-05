Game of Thrones 8. sezonundan yeni fotoğraflar paylaşıldı

Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın sabırsızlıkla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık yalnızca iki hafta gibi çok kısa bir süre kaldı. Meraklı bekleyiş devam ederken yapımcı kanal HBO sekizinci sezonla ilgili yeni bilgiler, videolar ve görseller paylaşmaya devam ediyor. Şimdi de 15 yeni fotoğraf yayınlandı.Paylaşılan görsellere genel anlamda baktığımızda sekizinci sezonla ilgili yeni çok fazla detayın yer almadığını görüyoruz. Winterfell'i bekleyen büyük savaş öncesinde fırtına öncesi sessizlik diyebileceğimiz görüntüler var. Hemen herkes endişeli ve düşünceli görünüyor. Son olarak Sansa Stark'ın Daenerys Targaryen'i karşılarkenki görüntüsü yine dikkat çekiyor.Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi yalnızca altı bölümden oluşacak. Ancak bölüm süreleri normalden çok daha uzun olacağı için yaklaşık yedi bölümlük bir içerik bizleri bekliyor. HBO'nun geçtiğimiz ay doğruladığı rakamlara göre ilk iki bölüm 60 dk, sonraki dört bölüm ise 80 dakika uzunluğunda olacak.Televizyon tarihinin belki de en çok beklenen yapımlarından olan Game of Thrones final sezonunun izlenme rekorları kırması bekleniyor. 14 Nisan'da başlayacak olan sezon bakalım GoT hayranlarının beklentilerini karşılayabilecek mi.