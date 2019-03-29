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Game of Thrones 8. sezonundan yeni fotoğraflar paylaşıldı

HBO, Game of Thrones'un sekizinci sezonundan 15 yeni fotoğraf paylaştı. Merakla beklenen final sezonu 14 Nisan'da başlayacak. İşte yayınlanan yeni görüntüler:
1 ay
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın sabırsızlıkla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık yalnızca iki hafta gibi çok kısa bir süre kaldı. Meraklı bekleyiş devam ederken yapımcı kanal HBO sekizinci sezonla ilgili yeni bilgiler, videolar ve görseller paylaşmaya devam ediyor. Şimdi de 15 yeni fotoğraf yayınlandı.

Paylaşılan görsellere genel anlamda baktığımızda sekizinci sezonla ilgili yeni çok fazla detayın yer almadığını görüyoruz. Winterfell'i bekleyen büyük savaş öncesinde fırtına öncesi sessizlik diyebileceğimiz görüntüler var. Hemen herkes endişeli ve düşünceli görünüyor. Son olarak Sansa Stark'ın Daenerys Targaryen'i karşılarkenki görüntüsü yine dikkat çekiyor.

Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi yalnızca altı bölümden oluşacak. Ancak bölüm süreleri normalden çok daha uzun olacağı için yaklaşık yedi bölümlük bir içerik bizleri bekliyor. HBO'nun geçtiğimiz ay doğruladığı rakamlara göre ilk iki bölüm 60 dk, sonraki dört bölüm ise 80 dakika uzunluğunda olacak.

Televizyon tarihinin belki de en çok beklenen yapımlarından olan Game of Thrones final sezonunun izlenme rekorları kırması bekleniyor. 14 Nisan'da başlayacak olan sezon bakalım GoT hayranlarının beklentilerini karşılayabilecek mi.

 

https://winteriscoming.net/2019/03/28/check-new-batch-game-thrones-season-8-photos/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Geliyor gelmekte olan.. şaka şaka.
dolara bakıyordum sadece :)
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m-99 1 ay
Sophia Turner reyis hoş bir hanım kız.
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Askaparta 1 ay
Ak gezer ezer geçer.
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huhuq 1 ay
hadi bakalım bekliyoruz
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shkoksal 1 ay
Jon reis be, senciyiz senci.
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Musty3535123 1 ay
war is coming..
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Geliyor gelmekte olan.. şaka şaka.
dolara bakıyordum sadece :)
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