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    Game of Thrones spin-off dizisi 'The Long Night' iptal edildi

    The Long Night dizisinin pilot bölümü geçtiğimiz yaz aylarında çekilmişti. HBO, bu pilot bölümünü pek beğenmemiş gibi görünüyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Game of Thrones spin-off dizisi 'The Long Night' iptal edildi
    Tam Boyutta Gör

    HBO'nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Game of Thrones spin-off dizisi 'The Long Night', sürpriz bir şekilde iptal edildi. Deadline ve The Hollywood Reporter'ın bildirdiği habere göre, pilot bölümü dahi çekilen dizi HBO'nun kararıyla rafa kaldırıldı.

    The Long Night - veya Bloodmoon, Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecekti. Dizinin; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan, Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye içermesi bekleniyordu.

    The Long Night dizisinin çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında start vermişti. X-Men: First Class ve Kingsman: The Secret Service gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Jane Goldman dizinin yapımcılığını üstleniyordu. Dizinin başrolünde ise ünlü oyuncu Naomi Watts yer alıyordu.

    Game of Thrones spin-off dizisi 'The Long Night' iptal edildi

    Deadline'da yer alan ifadelerde dizinin iptal nedeniyle ilgili herhangi bir detay verilmemiş. Yaz aylarında çekilen pilot bölümünün HBO'yu tatmin etmemiş olduğunu tahmin edebiliriz. Ancak pilot bölümü ne kadar kötü olsa da yapımcı firmalar bu tarz durumlarda genellikle dizileri hemen iptal etmekten kaçınır. Muhtemelen The Long Night dizisinin şu anda açıklanmayan başka problemleri de vardı.

    Beş dizi duyurulmuştu; üçü iptal edildi

    HBO, 2017 yılında tam beş farklı GoT spin-off dizisi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bu dizilerden üçü geride bıraktığımız iki yıl içerisinde iptal edildi. Kalan iki diziden birisinin Fire & Blood kitabını temel alacağı ve Targaryen Hanesi'nin hikayesini anlatacağını biliyoruz. Bu dizi Game of Thrones'un yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek.



    https://www.theverge.com/2019/10/29/20938680/hbo-game-of-thrones-got-spinoff-canceled-pilot-george-r-r-martin Yorum Yaz
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