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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Game of Thrones'un yaratıcıları, yeni Star Wars üçlemesinden çekildi

    David Benioff ve Dan Weiss, Netflix projelerine odaklanmak için yeni Star Wars üçlemesinden çekildiklerini duyurdu.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Game of Thrones'un yaratıcıları, yeni Star Wars üçlemesinden çekildi
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    Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, yeni Star Wars üçlemesinden çekildi. Bugün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Benioff-Weiss ikilisi, yoğun çalışma programları nedeniyle projeden ayrıldıklarını duyurdu. 

    David Benioff ve Dan Weiss geçtiğimiz Ağustos ayında Netflix ile tam 200 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Deadline'a konuşan ikili,"Star Wars üzerinde çalışmak kariyerimizin en heyecan verici zamanlarından birisiydi. Ancak maalesef bir gün içerisinde çalışabileceğiniz saatler sınırlı. Hem Star Wars hem de Netflix projeleri üzerinde çalışarak her ikisinin de hakkını veremeyeceğimizi düşündük. Bu nedenle üzüntülü bir şekilde Star Wars üçlemesinden çekiliyoruz." şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, Game of Thrones'un yaratıcılarıyla 200 milyon dolarlık anlaşma sağladı"

    Yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmi 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. Benioff-Weiss ikilisi yeni üçlemeyi hem yazacak hem de yönetecekti. İkilinin projeden ayrılmasının ardından şimdi Disney'in yapacağı hamle merakla bekleniyor. Muhtemelen yeni yazar/yönetmen ekibiyle kısa sürede anlaşmaya varılacaktır.

    Star Wars evreninde Skywalker hikayesi önümüzdeki Aralık ayında vizyona girecek olan The Rise of Skywalker filmiyle sona erecek. Bu yılın başlarında Star Wars filmlerinin geleceğiyle ilgili bazı açıklamalar yapan Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy, önümüzdeki 10 yıl için heyecan verici planlarının olduğunu söylemiş ve Benioff-Weiss ikilisinin üçlemesine burada özellikle dikkat çekmişti. Bugün duyurulan sürpriz ayrılık bakalım Disney'in planlarını nasıl etkileyecek.



    https://variety.com/2019/film/news/star-wars-game-of-thrones-creator-trilogy-killed-1203386590/ Yorum Yaz
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    empire1530 10 sa. en beğenilen
    Dumb and Dumber
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    Symbianist 9 sa.
    Hem Star Wars hem de Netflix projeleri üzerinde çalışarak her ikisinin de hakkını veremeyeceğimizi düşündük.




    Ulan iki beceriksiz olarak sadece Game of Thrones’un bile hakkını veremediniz son iki sezonu sıçıp batırdınız. Star Wars kim siz kim..
    Hem Star Wars hem de Netflix projeleri üzerinde çalışarak her ikisinin de hakkını veremeyeceğimizi düşündük. [resim] Ulan iki be...
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