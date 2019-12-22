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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gameloft Overdrive City oyunu Android’e geliyor.

    50 farklı marka arasından kendi arabanızı imal ederek Tycoon şehrinde yarışlara sokabileceğiniz Gameloft Overdrive City oyunu yakın zamanda Android için de yayınlanacak.
    42 dk.
    198
    45
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gameloft Overdrive City oyunu Android’e geliyor.
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    Gameloft’un oyunculara kendi arabalarını oluşturarak yarışmalarına imkan tanıyan iOS oyunu Overdrive City yakın zamanda Google Play mağazasında da indirmeye sunulacak.

    Overdrive City neler sunuyor?

    Overdrive City firmanın mevcut yarış oyunlarından farklılaşan bir yapıya sahip. Oyuncular çelik cıvata, karbon fiber, motor gibi istedikleri araba parçalarını bir araya getirerek araçlar oluşturabiliyor. Sonrasında özel bir tasarım yapabiliyor.

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    Porsche, Ford, BMW gibi 50 farklı lisansı markaya sahip olan oyunda aracınızı yarışlara da sokabiliyorsunuz. Tycoon şehrinde arabanızın yeteneklerini gösterebileceğiniz pek çok turnuva bulmak mümkün.

    Yarış oyunlarını biraz daha menejerlik benzeri bir konsepte çekmeye çalışan Overdrive City hali hazırda ön kayıtlara başladı.

    https://apps.apple.com/ca/app/overdrive-city/id1386230628



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