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    GameSir X2 Pro kontrolcüsü Xbox bulut oyunları için geliyor

    GameSir X2 Pro adındaki mobil oyun kontrolcüsü Xbox Cloud Gaming haricinde Xbox Remote Play, Stadia, NVIDIA GeForce Now gibi hizmetlerle de uyumlu. GameSir X2 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    GameSir X2 Pro
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    Bulut oyunculuğu artık mobil cihazlarda da benimsendiği için buna yönelik oyun kontrolcüleri de artmaya başladı. GameSir X2 mobil oyun kontrolcüsü ile büyük beğeni toplayan Gamesir şimdi GameSir X2 Pro ile karşımızda.

    GameSir X2 Pro özellikleri ve fiyatı

    GameSir X2 Pro kontrolcüsü Xbox lisanslı olarak üretiliyor. Android cihazlarda en iyi Xbox oyunculuğu için tasarlanmış. Android 8.0 ve üzerindeki telefonlar ile uyumlu. Xbox bulut hizmetinde 100’den fazla oyunu destekliyor.

    GameSir X2 Pro genişleyebilir yapıda ve USB Tip-C ile bağlantı kuruyor. LB/RB tuşları 0.6mm hareket mesafesine, LT/RT tuşları da 0.1mm hareket mesafesine sahip. Gövde 179mm seviyesine kadar uzayabiliyor. ABXY tuşları ise özelleştirilebilir ve kutudan 2 farklı set çıkıyor.

    Xbox Cloud Gaming haricinde Xbox Remote Play, Stadia, NVIDIA GeForce Now gibi hizmetlerle de uyumlu. GameSir X2 Pro kontrolcüsü için 90 Avro fiyat etiketi belirlenmiş ve yeni üyelere 1 aylık Xbox Game Pass Ultimate hediyesi ile geliyor.

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