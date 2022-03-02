Garmin dalış sporları için bir akıllı saat duyurdu

Geçtiğimiz haftalarda güneş panelleri ile sınırsız akıllı saat kullanım imkânı sunan Garmin bu kez dalış sporlarına yönelik olarak yeni bir akıllı saat duyurdu. Garmin Descent G1 yine güneş enerjisi ile şarj oluyor.
Garmin Descent G1 özellikleri ve fiyatı
Garmin batarya verimliliği açısından artık akıllı saatlerinde monokrom ekranı daha fazla kullanmaya başladı. Garmin Descent G1 modelinde de monokrom ekran ve güneş enerjisi paneli ile oldukça uzun kullanım süreleri elde ediliyor.
Akıllı saat; sıcaklık, derinlik, dalış süresi, yukarıya çıkış süresi, dekompresyon, tüp limiti, güvenli stop gibi pek çok veriyi takip ederek kullanıcına uyarı verebiliyor. Dahili bellek 200 dalışa kadar verileri hafızasında tutuyor. Fiber destekli polimer kasa 100 metreye kadar dalışlara uygun.
Bunlar haricinde GPS, hassas nabız ölçer, uyku takibi, vücut enerjisi takibi, standart fitness ölçümü gibi özellikler de mevcut. 25 güne kadar kullanılabilen saat dalışlarda 25 saat, GPS modunda ise 26 saat kullanılabiliyor. 650$ gibi oldukça yüksek bir rakam isteyen Garmin Descent G1, güneş enerjisinde vazgeçerseniz 550$ oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..