Garmin dalış sporları için bir akıllı saat duyurdu

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Geçtiğimiz haftalarda güneş panelleri ile sınırsız akıllı saat kullanım imkânı sunan Garmin bu kez dalış sporlarına yönelik olarak yeni bir akıllı saat duyurdu. Garmin Descent G1 yine güneş enerjisi ile şarj oluyor.

Garmin Descent G1 özellikleri ve fiyatı

Garmin batarya verimliliği açısından artık akıllı saatlerinde monokrom ekranı daha fazla kullanmaya başladı. Garmin Descent G1 modelinde de monokrom ekran ve güneş enerjisi paneli ile oldukça uzun kullanım süreleri elde ediliyor.

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Akıllı saat; sıcaklık, derinlik, dalış süresi, yukarıya çıkış süresi, dekompresyon, tüp limiti, güvenli stop gibi pek çok veriyi takip ederek kullanıcına uyarı verebiliyor. Dahili bellek 200 dalışa kadar verileri hafızasında tutuyor. Fiber destekli polimer kasa 100 metreye kadar dalışlara uygun.

Bunlar haricinde GPS, hassas nabız ölçer, uyku takibi, vücut enerjisi takibi, standart fitness ölçümü gibi özellikler de mevcut. 25 güne kadar kullanılabilen saat dalışlarda 25 saat, GPS modunda ise 26 saat kullanılabiliyor. 650$ gibi oldukça yüksek bir rakam isteyen Garmin Descent G1, güneş enerjisinde vazgeçerseniz 550$ oluyor.

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Garmin Descent G1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı