Garmin Fenix 7 Pro serisi gelişmiş ekranı ile geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni haftaya hareketli başlayan Garmin, önce profesyonel kullanıcılara yönelik olarak Epix 2 Pro ya da Epix Pro ikinci nesil akıllı saatleri duyurduktan sonra dış mekânlarda vakit geçiren kullanıcılar için Fenix 7 Pro serisini duyurdu.

Garmin Fenix 7 Pro özellikleri ve fiyatı

Garmin Fenix 7 Pro da Epix Pro serisi gibi 42mm, 47mm, 51mm kasa boyutlarıyla geliyor. Ekran ise AMOLED yerine Memory-In-Pixel (MIP) teknolojisine geçiş yapmış. Her pikselin adreslenebildiği bu ekranlar çok düşük enerji harcıyor ve dış ortamlarda çok daha parlak olabiliyor.

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Dahili LED fener özelliği kırmızı, yeşil ve flaşör modları ile kullanıcıların zor anlarda mesaj göndermesini sağlıyor. Gelişmiş sensör hassas nabız ölçümü yaparken stres, kandaki oksijen, uyku takibi yanında pek çok egzersiz parametresini de takip edebiliyor. Ayrıca yükseklik ölçer, barometre, pusula gibi sensörler de mevcut.

Ortalama olarak 22 güne kadar kullanım sunan saatler GPS açıkken 73 saat, çok bantlı GPS modu açıkken de 48 saate kadar kullanılabiliyor. 42mm ve 47mm modeller 800$, 51mm model 900$ seviyesinde. Dayanıklı safir cam versiyonu da 100$ daha pahalı.

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Garmin Fenix 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı