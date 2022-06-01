Garmin Forerunner 955 güneş enerjisi ile geliyor

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Son dönemde güneş enerjisini en verimli kullanan giyilebilir cihaz firması Garmin diyebiliriz. Akıllı saatlerine verimli güneş panelleri ekleyerek tahmin edilenden bile uzun kullanım süreleri sunan firma yeni Forerunner 955 akıllı saatini duyurdu.

Garmin Forerunner 955 özellikleri ve fiyatı

Garmin Forerunner 955 akıllı saat modeli 1.3 inçlik renkli bir ekrana sahip. Instinct ve Fenix serisinin aksine renkli ekran kullanım süresini kısıtlıyor. Güneş enerjisi desteğiyle ürün 20 güne kadar kullanılabiliyor. GPS açık ise 9 saate kadar düşebiliyor. Fenix serisinde monokrom ekran ve sınırsız kullanım iddiaları vardı.

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Dokunatik ekran Gorilla Glass DX ile korunuyor. 32GB hafızasına şarkı yükleyebiliyor ve Bluetooth kulaklıklara bağlanarak bağımsız bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Sürekli nabız dinleyebilen saat anormal hareketleri algılayabiliyor. Kandaki oksijen seviyesi, WiFi, L1 ve L5 GPS bantlarını aynı anda kullanabilme, günlük stres, farklı spor modları algılama şeklinde diğer özellikler mevcut. Garmin Forerunner 955 akıllı saat modeli 600$ fiyat etiketine sahip. Kullanım süresi daha az olan güneş panelsiz versiyon ise 500$ olarak satılacak.

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Garmin Forerunner 955 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı