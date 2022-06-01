Garmin Forerunner 955 güneş enerjisi ile geliyor

Son dönemde güneş enerjisini en verimli kullanan giyilebilir cihaz firması Garmin diyebiliriz. Akıllı saatlerine verimli güneş panelleri ekleyerek tahmin edilenden bile uzun kullanım süreleri sunan firma yeni Forerunner 955 akıllı saatini duyurdu.
Garmin Forerunner 955 özellikleri ve fiyatı
Garmin Forerunner 955 akıllı saat modeli 1.3 inçlik renkli bir ekrana sahip. Instinct ve Fenix serisinin aksine renkli ekran kullanım süresini kısıtlıyor. Güneş enerjisi desteğiyle ürün 20 güne kadar kullanılabiliyor. GPS açık ise 9 saate kadar düşebiliyor. Fenix serisinde monokrom ekran ve sınırsız kullanım iddiaları vardı.
Dokunatik ekran Gorilla Glass DX ile korunuyor. 32GB hafızasına şarkı yükleyebiliyor ve Bluetooth kulaklıklara bağlanarak bağımsız bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Sürekli nabız dinleyebilen saat anormal hareketleri algılayabiliyor. Kandaki oksijen seviyesi, WiFi, L1 ve L5 GPS bantlarını aynı anda kullanabilme, günlük stres, farklı spor modları algılama şeklinde diğer özellikler mevcut. Garmin Forerunner 955 akıllı saat modeli 600$ fiyat etiketine sahip. Kullanım süresi daha az olan güneş panelsiz versiyon ise 500$ olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.