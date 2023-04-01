Garmin'in yeni akıllı saati sızdırıldı: Güneş enerjisiyle şarj, 100 metre su geçirmezlik!

Garmin Instinct 2X Solar bilinen özellikleri
Instinct 2X Solar, akıllı saati aktif olarak kullananlar için harika bir özellikle geliyor. Dışarıda uzun süreli kullanımda şarjın azalmamasını sağlayan ufak bir solar parçaya sahip. Bu özelliğin pratikte sonsuz çalışma süresi sunması bekleniyor. Saat, ayrıca 100 metreye kadar suya dayanıklı tasarıma sahip. Bu da Garmin Instinct 2X’i yüzme, dalış ve diğer su bazlı aktiviteler için uygun bir saat yapıyor. Saat, ayarlanabilir renk ve parlaklığa sahip yerleşik LED el feneri ile geliyor.
Bu aşamada, Garmin Instinct 2X Solar’ın fiyatı ve çıkış tarihine dair bir bilgi yok. Sızdırılan basın görsellerine göre Garmin’in hem doğa tutkunlarında hem de teknoloji meraklısı tüketicilere hitap edeceği kesin olan heyecan verici yeni akıllı saat üzerinde çalıştığı açık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı