Garmin'in yeni akıllı saati sızdırıldı: Güneş enerjisiyle şarj, 100 metre su geçirmezlik!

Tam Boyutta Gör Önde gelen akıllı saat üreticilerinden Garmin’in Instinct 2X Solar modeli sızdırıldı. Güneş enerjisiyle şarj olan akıllı saat, 57mm kasa boyutuyla şimdiki modelden önemli ölçüde büyük olacak. İşte Garmin Instinct 2X Solar akıllı saatin bilinen özellikleri:

Garmin Forerunner 965 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 hf. önce eklendi

Garmin Instinct 2X Solar bilinen özellikleri

Tam Boyutta Gör Instinct 2 ve Instinct 2x arasındaki tasarım farklarından biri, çerçeve kalınlığı. Görünüşe göre Instinct 2X, daha kalın bir çerçeveye sahip ve daha sağlam duruyor. Instinct 2 modelinde bulunan beş donanım düğmesi yerini koruyor. Instinct 2X, AMOLED ekran yerine güç tasarruflu olması ve mükemmel pil ömrü sağlamasıyla bilinen MiP ekrana sahip olacak.

Instinct 2X Solar, akıllı saati aktif olarak kullananlar için harika bir özellikle geliyor. Dışarıda uzun süreli kullanımda şarjın azalmamasını sağlayan ufak bir solar parçaya sahip. Bu özelliğin pratikte sonsuz çalışma süresi sunması bekleniyor. Saat, ayrıca 100 metreye kadar suya dayanıklı tasarıma sahip. Bu da Garmin Instinct 2X’i yüzme, dalış ve diğer su bazlı aktiviteler için uygun bir saat yapıyor. Saat, ayarlanabilir renk ve parlaklığa sahip yerleşik LED el feneri ile geliyor.

Bu aşamada, Garmin Instinct 2X Solar’ın fiyatı ve çıkış tarihine dair bir bilgi yok. Sızdırılan basın görsellerine göre Garmin’in hem doğa tutkunlarında hem de teknoloji meraklısı tüketicilere hitap edeceği kesin olan heyecan verici yeni akıllı saat üzerinde çalıştığı açık.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.