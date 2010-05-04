Gates: "Microsoft, tabletleri seviyor.../ Apple harika iş çıkardı..."

Yakın zamanda sizlere Microsoft'un çift ekranlı tablet projesi Courier'i iptal ettiğini ve HP'nin de Slate'in işletim sistemi olarak Windows 7'den memnun olmadığından Windows 7'li tablet projesini durduğu yönündeki iddiayı aktarmıştık. İki kötü haberinde Microsoft ve tabletle bağlantılı olmasına rağmen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Microsoft'un bu alanda öncülük edeceğini düşünüyor.

Fox Business'ta Liz Claman'ın sorularını yanıtlayan bilişim dünyasının duayeni Microsoft'un yaptığı çalışmalar için şunları söyledi; "Microsoft'un elinde birçok tablet projesi bulunuyor. Bizler, Microsoft'un öncülüğünde kalemle çalışmanın öğrenciler arasında önemli olacağını düşünüyoruz. Bu sayede sadece okumayacak, aynı zamanda belgelerde oluşturabilecesiniz."

Claman'ın Apple hakkındaki görüşlerini sorduğu soruya programın konukları arasında yer alan Warren Buffett "Steve Jobs'un müthiş işler yaptığını düşünüyorum. Elbette firmalar arasında öne çıkanlar olacaktır. Bu öne çıkış bazen şansla olurken genellikle beyinlerini kullanmalarından kaynaklanır." şeklinde cevap verirken, Bill Gates " Hem genel anlamda hemde özel anlamda Apple'ın harika bir iş çıkardığını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

Microsoft, Courier projesinin iptal edildiğini resmi olarak duyurmuş ancak projede elde edilenlerin Microsoft'ın çalışmalarına katkısının olacağı belirtilmişti.