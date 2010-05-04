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Gates: "Microsoft, tabletleri seviyor.../ Apple harika iş çıkardı..."

9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Yakın zamanda sizlere Microsoft'un çift ekranlı tablet projesi Courier'i iptal ettiğini ve HP'nin de Slate'in işletim sistemi olarak Windows 7'den memnun olmadığından Windows 7'li tablet projesini durduğu yönündeki iddiayı aktarmıştık. İki kötü haberinde Microsoft ve tabletle bağlantılı olmasına rağmen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Microsoft'un bu alanda öncülük edeceğini düşünüyor.

Fox Business'ta Liz Claman'ın sorularını yanıtlayan bilişim dünyasının duayeni Microsoft'un yaptığı çalışmalar için şunları söyledi; "Microsoft'un elinde birçok tablet projesi bulunuyor. Bizler, Microsoft'un öncülüğünde kalemle çalışmanın öğrenciler arasında önemli olacağını düşünüyoruz. Bu sayede sadece okumayacak, aynı zamanda belgelerde oluşturabilecesiniz."

Claman'ın Apple hakkındaki görüşlerini sorduğu soruya programın konukları arasında yer alan Warren Buffett "Steve Jobs'un müthiş işler yaptığını düşünüyorum. Elbette firmalar arasında öne çıkanlar olacaktır. Bu öne çıkış bazen şansla olurken genellikle beyinlerini kullanmalarından kaynaklanır." şeklinde cevap verirken, Bill Gates " Hem genel anlamda hemde özel anlamda Apple'ın harika bir iş çıkardığını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

Microsoft, Courier projesinin iptal edildiğini resmi olarak duyurmuş ancak projede elde edilenlerin Microsoft'ın çalışmalarına katkısının olacağı belirtilmişti.


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technical death metal 9 yıl
sarj sıkıntisi olmasin artik..
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monsieurje 9 yıl
kağıt kalem olayı bitsin artık..ağaçlar da kurtulsun
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(dark) 9 yıl
2 erkanlı yapmasınlar yapıcaklarsa ipad gibi ince ve tek ekran olsun ve işletim sistemi çok orjinal ve iyi olsun. tasarımı iyi olsun. kalemle yazma olsun o büyük bir artı olur hakketten. inş yapıcaklarsa iyi birşey yaparlar
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T®an©e Addi©T 9 yıl

darklike

2 erkanlı yapmasınlar yapıcaklarsa ipad gibi ince ve tek ekran olsun ve işletim sistemi çok orjinal ve iyi olsun. tasarımı iyi olsun. kalemle yazma olsun o büyük bir artı olur hakketten. inş yapıcaklarsa iyi birşey yaparlar

iptal etmişler projeyi birader.belki başka birşey yaparlar
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Tube Screamer 9 yıl
Mikrosof..... şu SURFACE olayını ne zaman çıkaracaksınız kardeşim, esas cevher orada.....heleki o teknolojiyi birde tablete entegre ederseniz müthiş olur. Bill'i de Sitivi sevdiğim kadar severim. İkiside kafalı adamlar vessselam.
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