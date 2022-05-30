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    Anlık Bildirim

    Meta gizlilik politikasını yeniledi: yeni yollarla kişisel veri toplamayacağını belirtti

    Son yıllarda kişisel veri ihlali gibi konularda başı dertte olan Meta, gizlilik politikasını baştan yazdı. Meta, yenilenen gizlilik politikası ile yeni yollarla veri toplamayacağını belirtti.
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    Meta gizlilik politikasını yeniledi
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    Uzun bir süredir kişisel veri ihlali konularından başı ağrıyan Facebook’un sahibi Meta, gizlilik politikasını güncelledi. Yeniden yazılan gizlilik politikası Facebook, Instagram, Messenger ve diğer Meta ürünlerinde kullanılacak. Ancak Facebook hesabı kullanılmadan açılan WhatsApp, Workplace, Quest ve Messenger Kids hesaplarında ayrı bir gizlilik politikası kullanılacak.

    Meta yeni yollarla kullanıcı verilerinizi toplamayacak

    Meta, yeni yazdığı gizlilik politikasının artık Facebook gizlilik politikası olmadığını belirtti. Yeni gizlilik politikası Meta’nın gizlilik politikası olarak geçiyor ve anlaşılması daha kolay olması için yeniden yazılmış durumda. Meta, yenilenen gizlilik politikası ile Meta’nın yeni yollarla kişisel veri toplamayacağını ifade ediyor.

    Meta gizlilik politikasını yeniledi
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    Electronic Privacy Information Center danışmanlarından John Davisson, The Verge’e ilettiği yorumda Meta’nın yeni yollarla veri toplamayacak olmasının iyi duyulduğunu ancak Facebook’un zaten endüstriyel ölçekte kullanıcıları verilerini reklam ekosistemine sattığını belirtti. Meta’nın Temmuz 26’da kullanıma sunacağı yeni gizlilik politikası, birçok kullanıcı için herhangi bir şey değiştirmeyecek.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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