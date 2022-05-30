Meta gizlilik politikasını yeniledi: yeni yollarla kişisel veri toplamayacağını belirtti

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Uzun bir süredir kişisel veri ihlali konularından başı ağrıyan Facebook’un sahibi Meta, gizlilik politikasını güncelledi. Yeniden yazılan gizlilik politikası Facebook, Instagram, Messenger ve diğer Meta ürünlerinde kullanılacak. Ancak Facebook hesabı kullanılmadan açılan WhatsApp, Workplace, Quest ve Messenger Kids hesaplarında ayrı bir gizlilik politikası kullanılacak.

Meta yeni yollarla kullanıcı verilerinizi toplamayacak

Meta, yeni yazdığı gizlilik politikasının artık Facebook gizlilik politikası olmadığını belirtti. Yeni gizlilik politikası Meta’nın gizlilik politikası olarak geçiyor ve anlaşılması daha kolay olması için yeniden yazılmış durumda. Meta, yenilenen gizlilik politikası ile Meta’nın yeni yollarla kişisel veri toplamayacağını ifade ediyor.

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Electronic Privacy Information Center danışmanlarından John Davisson, The Verge’e ilettiği yorumda Meta’nın yeni yollarla veri toplamayacak olmasının iyi duyulduğunu ancak Facebook’un zaten endüstriyel ölçekte kullanıcıları verilerini reklam ekosistemine sattığını belirtti. Meta’nın Temmuz 26’da kullanıma sunacağı yeni gizlilik politikası, birçok kullanıcı için herhangi bir şey değiştirmeyecek.

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