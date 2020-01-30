Geçen yılın son çeyreği Microsoft'a artış getirdi

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Windows 10 işletim sistemini bir hizmet haline getirerek gelir modelini bulut altyapılarına kaydıran Microsoft bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Geçen yılın son çeyreği yine artışla noktalandı.

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Firma tarafından yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde 36.9 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 14 artış yakalandı. Toplam net gelir ise 11.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Office 365 ve LinkedIn platformlarının yer aldığı Üretim ve İşletme SÜreçleri bölümü 11.8 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 17 büyüdü. Bu bölümde Office 365 platformu yüzde 16, LinkedIn ise yüzde 24 büyüme yakalamayı başardı.

Bulut servislerinin yer aldığı Akıllı Bulut bölümü 11.9 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 27 büyüdü. Azure'nin bu noktada etkisi oldukça büyük. Kişisel Bilgisayar kategorisi ise 13.2 milyar dolar ile yüzde 2 büyüdü. Intel'in işlemci sıkıntıları Windows bilgisayar satışlarını kötü etkiledi. Surface bölümü 2 milyar dolarlık bir alan haline gelirken Xbox gelirleri ise mevsimsel olarak yüzde 21 civarında düşüş yaşadı.

https://www.neowin.net/news/microsoft-q2-2020-earnings-revenue-up-14-with-growth-in-windows-azure-surface-and-more

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