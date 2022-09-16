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    Covid-19 nedeniyle başlatılan geçici IMEI uzatma hizmeti sonlandırıldı

    Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıtsız kullanılma süresi Covid-19 nedeniyle 12 aya çıkarılmıştı. Bu hizmetin sonlandırılmasıyla birlikte pasaport ile IMEI kaydı zorunlu hale geldi.
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    Geçici IMEI uzatma hizmeti sonlandırıldı
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    Yurt dışından alınan telefonlar Türkiye’de 120 gün boyunca kayıtsız kullanılabiliyor ve sonrasında kullanmaya devam etmek için pasaport ile IMEI kaydının yapılması gerekiyordu. Ancak Covid-19 döneminde ülkelerarası seyahatin zorlaşması nedeniyle 120 günlük süre 365 güne çıkarılmıştı. Bu uygulama sona erdi ve kayıtsız kullanım süresi yeniden 120 güne düşürüldü.

    BTK tarafından 20 Şubat 2021’de e-Devlet üzerinden devreye alınan Kullanım Süresi Uzatma hizmeti kullanılarak kayıtsız telefonlara ücretsiz olarak 30 gün süre eklemesi yapılabiliyordu. 30 günün sonunda aynı pasaport bilgileriyle uzatma yapılarak yurt dışından getirilen telefonlar toplam 12 ay boyunca pasaport kayıt ücreti ödemeden kullanılabiliyordu.

    E-Devlet üzerindeki geçici IMEI uzatma hizmeti geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. BTK Tüketici İletişim Merkezi Alo 120’yi aradığımızda, bu hizmetin Covid-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle devreye alındığı fakat kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte hizmetin sonlandırıldığı belirtildi.

    Pasaport ile IMEI kayıt ücreti 2.849 TL

    Bundan böyle yurt dışından getirilen telefonları Türkiye’de 120 gün sonrasında kullanabilmek için pasaport ile IMEI kaydı yapmak gerekiyor. E-Devlet’teki BTK IMEI Kaydet hizmetini kullanarak 2.849 TL karşılığında telefonunuzun IMEI’sini kaydedebilirsiniz.

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