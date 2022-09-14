iPhone 14 ve iPhone 14 Pro için ne kadar vergi ödüyoruz?

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Türkiye’de en çok vergi alınan elektronik ürünlerin başında cep telefonları geliyor. Telefonlardan beş farklı vergi alınıyor ve bu durum fiyatların ikiye katlanmasına neden oluyor. Bu içeriğimizde telefonlardan ne kadar vergi alındığını anlatıyor ve iPhone 14’lerin vergi miktarını hesaplıyoruz.

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor. ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan %25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan %40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise %50 ÖTV alınıyor.

iPhone 14 yurtdışı fiyatları: iPhone en ucuz hangi ülkede? 5 gün önce eklendi

Telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?

Kültür Bakanlığı Payı: %1

TRT Bandrol Ücreti: %12

ÖTV: %25, %40 veya %50

KDV: %18

iPhone 14 vergisiz fiyatı ve vergi miktarı

iPhone 14 128 GB vergisiz fiyatı: 15.482,28 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı: 306,92 TL

%12 TRT Bandrol Ücreti: 3.288,44 TL

%50 ÖTV: 9.134,55 TL

%18 KDV: 2.786,81 TL

Toplam vergi miktarı: 15.516,72 TL

Toplam vergi oranı: %100,22

Satış fiyatı: 30.999 TL

iPhone 14 Pro vergisiz fiyatı ve vergi miktarı

iPhone 14 Pro 128 GB vergisiz fiyatı: 19.977,28 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı: 396,03 TL

%12 TRT Bandrol Ücreti: 4.243,18 TL

%50 ÖTV: 11.786,60 TL

%18 KDV: 3.595,91 TL

Toplam vergi miktarı: 20.021,72 TL

Toplam vergi oranı: %100,22

Satış fiyatı: 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max vergisiz fiyatı ve vergi miktarı

iPhone 14 Pro Max 1 TB vergisiz fiyatı: 28.567,73 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı: 566,33 TL

%12 TRT Bandrol Ücreti: 6.067,79 TL

%50 ÖTV: 16.854,96 TL

%18 KDV: 5,142,19 TL

Toplam vergi miktarı: 28.631,27 TL

Toplam vergi oranı: %100,22

Satış fiyatı: 57.199 TL

Telefonlardaki ek vergiler kalkarsa iPhone fiyatları ne kadar olur?

Telefonlardaki Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol Ücreti ve ÖTV kalkarsa yani sadece KDV ödersek fiyatlarda yüzde 41,06 oranında indirim yaşanır. 128 GB iPhone 13'ün fiyatı 27.999 TL'den 16.499 TL'ye, iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 18.269 TL'ye, iPhone 14 Pro'nun fiyatı ise 39.999 TL'den 23.573 TL'ye iner.

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iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'dan ne kadar vergi alınıyor?