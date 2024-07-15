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    Geçmişten günümüze Assassin's Creed serisi

    Assassin's Creed serisi, oyuncuları beş kıta boyunca antik Yunan'dan Victoria dönemi Londra'sına kadar pek çok yere sürükledi. Toplamda 13 farklı oyun ile 2300 yıllık tarih dersi verildi.
    Geçmişten günümüze Assassin's Creed serisi Tam Boyutta Gör
    2007'deki mütevazı başlangıcından sonra, Assassin's Creed sadece Ubisoft'un en başarılı serilerinden biri olmakla kalmayıp aynı zamanda oyun dünyasının en büyüklerinden biri haline geldi. Seriyi bu kadar çekici kılan şey ise kurgusuydu.

    Assassin's Creed serisi geçtiğimiz 15 yılda çok sayıda oyunla adından söz ettirdi

    Animus adlı kurgusal bir makinenin kullanımıyla, insanlar atalarının anılarını yeniden yaşayabilir ve geçmişten sırlar öğrenerek şimdiki zamanda yardımcı olabilirlerdi. Bu, serinin gidebileceği yerler ve zaman dilimleri için sonsuz olasılıklar açtı.

    Seride bir düzineden fazla oyun var ve büyük bir tarih tutkunu olsanız bile Assassin's Creed'in zaman çizelgesini takip etmek kolay bir iş değil. Oyunu tarihin en eski noktasından en yeni noktasına doğru oynamak veya çıkış sırasına göre gitmek istiyorsanız sizin için güzel bir zaman çizelgesi hazırladık.

    İşte yıl yıl piyasaya sürülen Assassin's Creed oyunlarının tam listesi:

    • Assassin’s Creed (2007)
    • Assassin’s Creed: Altaïr’s Chronicles (2008)
    • Assassin’s Creed II (2009)
    • Assassin’s Creed: Bloodlines (2009)
    • Assassin’s Creed II: Discovery (2009)
    • Assassin’s Creed: Brotherhood (2010)
    • Assassin’s Creed: Revelations (2011)
    • Assassin’s Creed III (2012)
    • Assassin’s Creed III: Liberation (2012)
    • Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013)
    • Assassin’s Creed: Freedom Cry (2014)
    • Assassin’s Creed Rogue (2014)
    • Assassin’s Creed Unity (2014)
    • Assassin’s Creed Syndicate (2015)
    • Assassin’s Creed Chronicles: China (2015)
    • Assassin’s Creed Chronicles: India (2016)
    • Assassin’s Creed Chronicles: Russia (2016)
    • Assassin’s Creed Identity (2016)
    • Assassin’s Creed Origins (2017)
    • Assassin’s Creed Odyssey (2018)
    • Assassin’s Creed Valhalla (2020)
    • Assassin’s Creed Mirage (2023)
    • Assassin’s Creed Nexus VR (2024)

    Assassin's Creed serisini kronolojik sırayla oynamak ilk birkaç girişten sonra çok karmaşık hale gelmeye başlayabilir. Her oyun zaman çizelgesinde birbirinden onlarca yıl veya yüzyıl ileri ve geri atıldığı için hangi oyunların büyük resimde nereye gittiğini bilmek zorlaşabilir.

    Seride, MÖ 400'lerin başından 1900'lerin başına kadar neredeyse her kıtada uzanan bir zaman çizelgesi mevcut. Bazı oyunlarda daha da karmaşık hale getirmek için bazı örtüşmeler bile var.

    Seriyi en erken noktadan zaman çizelgesindeki en son noktaya kadar oynamak isteyenler için yukarıdaki tam listede yer alan daha küçük mobil sürümleri görmezden gelerek bir kronolojik sıra oluşturduk. 

    İşte kronolojik sıraya göre Assassin's Creed oyunlarının tam listesi:

    • Assassin’s Creed Odyssey (MÖ 431-MÖ 422)
    • Assassin’s Creed Origins (MÖ 49-MÖ 44)
    • Assassin’s Creed Mirage (861)
    • Assassin’s Creed Valhalla (872-878)
    • Assassin’s Creed (1191)
    • Assassin’s Creed II (1476-1499)
    • Assassin’s Creed: Brotherhood (1499-1507)
    • Assassin’s Creed: Revelations (1511-1512)
    • Assassin’s Creed Chronicles: China (1526-1532)
    • Assassin’s Creed IV: Black Flag (1715-1722)
    • Assassin’s Creed Rogue (1752-1760)
    • Assassin’s Creed III (1754-1783)
    • Assassin’s Creed III: Liberation (1765-1777)
    • Assassins Creed Unity (1789-1794)
    • Assassin’s Creed Chronicles: India (1841)
    • Assassin’s Creed Syndicate (1868)
    • Assassin’s Creed Chronicles: Russia (1917-1918)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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