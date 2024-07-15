Geçmişten günümüze Assassin's Creed serisi

Assassin's Creed serisi geçtiğimiz 15 yılda çok sayıda oyunla adından söz ettirdi
Animus adlı kurgusal bir makinenin kullanımıyla, insanlar atalarının anılarını yeniden yaşayabilir ve geçmişten sırlar öğrenerek şimdiki zamanda yardımcı olabilirlerdi. Bu, serinin gidebileceği yerler ve zaman dilimleri için sonsuz olasılıklar açtı.
Seride bir düzineden fazla oyun var ve büyük bir tarih tutkunu olsanız bile Assassin's Creed'in zaman çizelgesini takip etmek kolay bir iş değil. Oyunu tarihin en eski noktasından en yeni noktasına doğru oynamak veya çıkış sırasına göre gitmek istiyorsanız sizin için güzel bir zaman çizelgesi hazırladık.
İşte yıl yıl piyasaya sürülen Assassin's Creed oyunlarının tam listesi:
- Assassin’s Creed (2007)
- Assassin’s Creed: Altaïr’s Chronicles (2008)
- Assassin’s Creed II (2009)
- Assassin’s Creed: Bloodlines (2009)
- Assassin’s Creed II: Discovery (2009)
- Assassin’s Creed: Brotherhood (2010)
- Assassin’s Creed: Revelations (2011)
- Assassin’s Creed III (2012)
- Assassin’s Creed III: Liberation (2012)
- Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013)
- Assassin’s Creed: Freedom Cry (2014)
- Assassin’s Creed Rogue (2014)
- Assassin’s Creed Unity (2014)
- Assassin’s Creed Syndicate (2015)
- Assassin’s Creed Chronicles: China (2015)
- Assassin’s Creed Chronicles: India (2016)
- Assassin’s Creed Chronicles: Russia (2016)
- Assassin’s Creed Identity (2016)
- Assassin’s Creed Origins (2017)
- Assassin’s Creed Odyssey (2018)
- Assassin’s Creed Valhalla (2020)
- Assassin’s Creed Mirage (2023)
- Assassin’s Creed Nexus VR (2024)
Assassin's Creed serisini kronolojik sırayla oynamak ilk birkaç girişten sonra çok karmaşık hale gelmeye başlayabilir. Her oyun zaman çizelgesinde birbirinden onlarca yıl veya yüzyıl ileri ve geri atıldığı için hangi oyunların büyük resimde nereye gittiğini bilmek zorlaşabilir.
Seride, MÖ 400'lerin başından 1900'lerin başına kadar neredeyse her kıtada uzanan bir zaman çizelgesi mevcut. Bazı oyunlarda daha da karmaşık hale getirmek için bazı örtüşmeler bile var.
Seriyi en erken noktadan zaman çizelgesindeki en son noktaya kadar oynamak isteyenler için yukarıdaki tam listede yer alan daha küçük mobil sürümleri görmezden gelerek bir kronolojik sıra oluşturduk.
İşte kronolojik sıraya göre Assassin's Creed oyunlarının tam listesi:
- Assassin’s Creed Odyssey (MÖ 431-MÖ 422)
- Assassin’s Creed Origins (MÖ 49-MÖ 44)
- Assassin’s Creed Mirage (861)
- Assassin’s Creed Valhalla (872-878)
- Assassin’s Creed (1191)
- Assassin’s Creed II (1476-1499)
- Assassin’s Creed: Brotherhood (1499-1507)
- Assassin’s Creed: Revelations (1511-1512)
- Assassin’s Creed Chronicles: China (1526-1532)
- Assassin’s Creed IV: Black Flag (1715-1722)
- Assassin’s Creed Rogue (1752-1760)
- Assassin’s Creed III (1754-1783)
- Assassin’s Creed III: Liberation (1765-1777)
- Assassins Creed Unity (1789-1794)
- Assassin’s Creed Chronicles: India (1841)
- Assassin’s Creed Syndicate (1868)
- Assassin’s Creed Chronicles: Russia (1917-1918)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.