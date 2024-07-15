Geçmişten günümüze Assassin's Creed serisi

Tam Boyutta Gör 2007'deki mütevazı başlangıcından sonra, Assassin's Creed sadece Ubisoft'un en başarılı serilerinden biri olmakla kalmayıp aynı zamanda oyun dünyasının en büyüklerinden biri haline geldi. Seriyi bu kadar çekici kılan şey ise kurgusuydu.

Assassin's Creed serisi geçtiğimiz 15 yılda çok sayıda oyunla adından söz ettirdi

Animus adlı kurgusal bir makinenin kullanımıyla, insanlar atalarının anılarını yeniden yaşayabilir ve geçmişten sırlar öğrenerek şimdiki zamanda yardımcı olabilirlerdi. Bu, serinin gidebileceği yerler ve zaman dilimleri için sonsuz olasılıklar açtı.

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Seride bir düzineden fazla oyun var ve büyük bir tarih tutkunu olsanız bile Assassin's Creed'in zaman çizelgesini takip etmek kolay bir iş değil. Oyunu tarihin en eski noktasından en yeni noktasına doğru oynamak veya çıkış sırasına göre gitmek istiyorsanız sizin için güzel bir zaman çizelgesi hazırladık.

İşte yıl yıl piyasaya sürülen Assassin's Creed oyunlarının tam listesi:

Assassin’s Creed (2007)

Assassin’s Creed: Altaïr’s Chronicles (2008)

Assassin’s Creed II (2009)

Assassin’s Creed: Bloodlines (2009)

Assassin’s Creed II: Discovery (2009)

Assassin’s Creed: Brotherhood (2010)

Assassin’s Creed: Revelations (2011)

Assassin’s Creed III (2012)

Assassin’s Creed III: Liberation (2012)

Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013)

Assassin’s Creed: Freedom Cry (2014)

Assassin’s Creed Rogue (2014)

Assassin’s Creed Unity (2014)

Assassin’s Creed Syndicate (2015)

Assassin’s Creed Chronicles: China (2015)

Assassin’s Creed Chronicles: India (2016)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (2016)

Assassin’s Creed Identity (2016)

Assassin’s Creed Origins (2017)

Assassin’s Creed Odyssey (2018)

Assassin’s Creed Valhalla (2020)

Assassin’s Creed Mirage (2023)

Assassin’s Creed Nexus VR (2024)

Assassin's Creed serisini kronolojik sırayla oynamak ilk birkaç girişten sonra çok karmaşık hale gelmeye başlayabilir. Her oyun zaman çizelgesinde birbirinden onlarca yıl veya yüzyıl ileri ve geri atıldığı için hangi oyunların büyük resimde nereye gittiğini bilmek zorlaşabilir.

Seride, MÖ 400'lerin başından 1900'lerin başına kadar neredeyse her kıtada uzanan bir zaman çizelgesi mevcut. Bazı oyunlarda daha da karmaşık hale getirmek için bazı örtüşmeler bile var.

Seriyi en erken noktadan zaman çizelgesindeki en son noktaya kadar oynamak isteyenler için yukarıdaki tam listede yer alan daha küçük mobil sürümleri görmezden gelerek bir kronolojik sıra oluşturduk.

İşte kronolojik sıraya göre Assassin's Creed oyunlarının tam listesi:

Assassin’s Creed Odyssey (MÖ 431-MÖ 422)

Assassin’s Creed Origins (MÖ 49-MÖ 44)

Assassin’s Creed Mirage (861)

Assassin’s Creed Valhalla (872-878)

Assassin’s Creed (1191)

Assassin’s Creed II (1476-1499)

Assassin’s Creed: Brotherhood (1499-1507)

Assassin’s Creed: Revelations (1511-1512)

Assassin’s Creed Chronicles: China (1526-1532)

Assassin’s Creed IV: Black Flag (1715-1722)

Assassin’s Creed Rogue (1752-1760)

Assassin’s Creed III (1754-1783)

Assassin’s Creed III: Liberation (1765-1777)

Assassins Creed Unity (1789-1794)

Assassin’s Creed Chronicles: India (1841)

Assassin’s Creed Syndicate (1868)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (1917-1918)

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