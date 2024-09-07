GeForce Now'a 12 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Frostpunk 2, FINAL FANTASY XVI, Greedfall II: The Dying World ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Frostpunk 2, FINAL FANTASY XVI, Greedfall II: The Dying World, Test Drive Unlimited Solar Crown, Rider’s Republic ve başta olmak üzere 12 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL.

Frostpunk 2 (Steam, Xbox, PC Game Pass, 17 Eylül)

FINAL FANTASY XVI (Steam, Epic Games Store, 17 Eylül)

The Plucky Squire (Steam, 17 Eylül)

Tiny Glade (Steam, 23 Eylül)

Disney Epic Mickey: Rebrushed (Steam, 24 Eylül)

Greedfall II: The Dying World (Steam, 24 Eylül)

Mechabellum (Steam)

Blacksmith Master (New release on Steam, 26 Eylül)

Breachway (New release on Steam, 26 Eylül)

REKA (New release on Steam)

Test Drive Unlimited Solar Crown (Steam)

Rider’s Republic (PC Game Pass, 11 Eylül).

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