GeForce Now'a 12 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Frostpunk 2, FINAL FANTASY XVI, Greedfall II: The Dying World, Test Drive Unlimited Solar Crown, Rider’s Republic ve başta olmak üzere 12 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL.
- Frostpunk 2 (Steam, Xbox, PC Game Pass, 17 Eylül)
- FINAL FANTASY XVI (Steam, Epic Games Store, 17 Eylül)
- The Plucky Squire (Steam, 17 Eylül)
- Tiny Glade (Steam, 23 Eylül)
- Disney Epic Mickey: Rebrushed (Steam, 24 Eylül)
- Greedfall II: The Dying World (Steam, 24 Eylül)
- Mechabellum (Steam)
- Blacksmith Master (New release on Steam, 26 Eylül)
- Breachway (New release on Steam, 26 Eylül)
- REKA (New release on Steam)
- Test Drive Unlimited Solar Crown (Steam)
- Rider’s Republic (PC Game Pass, 11 Eylül).
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.