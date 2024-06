Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. World of Warcraft ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 17 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen çok oyunculu rol yapma oyunu World of Warcraft dahil olmak üzere 17 yeni oyun ekleniyor. Üstelik bunlar arasında Lords of the Fallen, Resident Evil Village ve Street Fighter 6 gibi büyük yapımlar da mevcut. Listedeki tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

The Rogue Prince of Persia (Steam, 27 Mayıs)

Capes (Steam, 29 Mayıs)

Lords of the Fallen (PC Game Pass, 30 Mayıs)

Soulmask (Steam, 31 Mayıs)

World of Warcraft: Dragonflight (Battle.net)

World of Warcraft Classic (Battle.net)

World of Warcraft Cataclysm Classic (Battle.net)

Autopsy Simulator (Steam, 6 Haziran)

Chornobyl Liquidators (Steam, 6 Haziran)

SunnySide (Steam, 13 Haziran)

Still Wakes the Deep (Steam ve Xbox, PC Game Pass, 18 Haziran)

Disney Speedstorm (Steam ve Xbox, PC Game Pass)

Farm Together 2 (Steam)

Resident Evil Village (Steam)

Star Traders: Frontiers (Steam)

Street Fighter 6 (Steam)

Torque Drift 2 (Epic Games Store)

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.

