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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. F1 Manager 2024, The First Descendant ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine F1 Manager 2024, The First Descendant dahil olmak üzere 22 yeni oyun ekleniyor. Üstelik bunlar arasında Xbox Game Pass ve Epic Games Store tarafından sunulan bazı ücretsiz yapımlar da bulunuyor. 30 Temmuz'a kadar GeForce Now'a eklenecek oyunlar şu şekilde olacak;

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Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.

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GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor: İşte liste