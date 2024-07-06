GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine F1 Manager 2024, The First Descendant dahil olmak üzere 22 yeni oyun ekleniyor. Üstelik bunlar arasında Xbox Game Pass ve Epic Games Store tarafından sunulan bazı ücretsiz yapımlar da bulunuyor. 30 Temmuz'a kadar GeForce Now'a eklenecek oyunlar şu şekilde olacak;
- The Falconeer (Ücretsiz Epic Games Store, 4 Temmuz
- The First Descendant (Steam)
- Star Traders: Frontiers (Steam)
- Wuthering Waves (Web site, Epic Games Store)
- Once Human (Steam, 9 Temmuz)
- Anger Foot (Steam, 11 Temmuz)
- The Crust (Steam, 15 Temmuz)
- Gestalt: Steam & Cinder (Steam, 16 Temmuz)
- Flintlock: The Siege of Dawn (Steam, Xbox, PC Game Pass, 18 Temmuz)
- Dungeons of Hinterberg (Steam, Xbox, PC Game Pass, 18 Temmuz)
- Norland (Steam, 18 Temmuz)
- Cataclismo (Steam, 22Temmuz)
- CONSCRIPT (Steam, 23 Temmuz)
- F1 Manager 2024 (Steam, 23 Temmuz)
- EARTH DEFENSE FORCE 6 (Steam, 25 Temmuz)
- Stormgate Early Access (Steam, 30 Temmuz)
- Cyber Knights: Flashpoint (Steam)
- Content Warning (Steam)
- Crime Boss: Rockay City (Steam)
- Gang Beasts (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- HAWKED (Steam)
- Kingdoms and Castles (Steam)
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.