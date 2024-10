GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Ekim ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. THRONE AND LIBERTY, Call of Duty: Black Ops 6 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Life Is Strange: Double Exposure, A Quiet Place: The Road Ahead, Call of Duty: Black Ops 6, THRONE AND LIBERTY, Sifu ve TerraTech Worlds başta olmak üzere 22 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 399 TL (indirimli), 1.580TL ve 2.880 TL.

THRONE AND LIBERTY (Steam)

Sifu (PC Game Pass)

Bear and Breakfast (Epic Games Store, Ücretsiz)

Monster Jam Showdown (Steam)

TerraTech Worlds (Steam)

Europa (Steam, 11 Ekim)

Neva (Steam, 15 Ekim)

MechWarrior 5: Clans (Steam, Xbox, 16 Ekim)

A Quiet Place: The Road Ahead (Steam, 17 Ekim)

Worshippers of Cthulhu (Steam, 21 Ekim)

No More Room in Hell 2 (Steam, 22 Ekim)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Steam, 24 Ekim)

Call of Duty: Black Ops 6 (Steam, Battle.net, 25 Ekim)

Life Is Strange: Double Exposure (Steam, Xbox, Microsoft Store, 29 Ekim)

Artisan TD (Steam)

ASKA (Steam)

DUCKSIDE (Steam)

Dwarven Realms (Steam)

Selaco (Steam)

Spirit City: Lofi Sessions (Steam)

Starcom: Unknown Space (Steam)

Star Trek Timelines (Steam)

