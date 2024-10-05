GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Life Is Strange: Double Exposure, A Quiet Place: The Road Ahead, Call of Duty: Black Ops 6, THRONE AND LIBERTY, Sifu ve TerraTech Worlds başta olmak üzere 22 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 399 TL (indirimli), 1.580TL ve 2.880 TL.
- THRONE AND LIBERTY (Steam)
- Sifu (PC Game Pass)
- Bear and Breakfast (Epic Games Store, Ücretsiz)
- Monster Jam Showdown (Steam)
- TerraTech Worlds (Steam)
- Europa (Steam, 11 Ekim)
- Neva (Steam, 15 Ekim)
- MechWarrior 5: Clans (Steam, Xbox, 16 Ekim)
- A Quiet Place: The Road Ahead (Steam, 17 Ekim)
- Worshippers of Cthulhu (Steam, 21 Ekim)
- No More Room in Hell 2 (Steam, 22 Ekim)
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Steam, 24 Ekim)
- Call of Duty: Black Ops 6 (Steam, Battle.net, 25 Ekim)
- Life Is Strange: Double Exposure (Steam, Xbox, Microsoft Store, 29 Ekim)
- Artisan TD (Steam)
- ASKA (Steam)
- DUCKSIDE (Steam)
- Dwarven Realms (Steam)
- Selaco (Steam)
- Spirit City: Lofi Sessions (Steam)
- Starcom: Unknown Space (Steam)
- Star Trek Timelines (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.