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    GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine Ekim ayında 22 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar...
    GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Ekim ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. THRONE AND LIBERTY, Call of Duty: Black Ops 6 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Life Is Strange: Double Exposure, A Quiet Place: The Road Ahead, Call of Duty: Black Ops 6, THRONE AND LIBERTY, Sifu ve TerraTech Worlds başta olmak üzere 22 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 399 TL (indirimli), 1.580TL ve 2.880 TL.

    • THRONE AND LIBERTY (Steam)
    • Sifu (PC Game Pass)
    • Bear and Breakfast (Epic Games Store, Ücretsiz)
    • Monster Jam Showdown (Steam)
    • TerraTech Worlds (Steam)
    • Europa (Steam, 11 Ekim)
    • Neva (Steam, 15 Ekim)
    • MechWarrior 5: Clans (SteamXbox, 16 Ekim)
    • A Quiet Place: The Road Ahead (Steam, 17 Ekim)
    • Worshippers of Cthulhu (Steam, 21 Ekim)
    • No More Room in Hell 2 (Steam, 22 Ekim)
    • Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Steam, 24 Ekim)
    • Call of Duty: Black Ops 6 (SteamBattle.net, 25 Ekim)
    • Life Is Strange: Double Exposure (SteamXbox, Microsoft Store, 29 Ekim)
    • Artisan TD (Steam
    • ASKA (Steam)
    • DUCKSIDE (Steam)
    • Dwarven Realms (Steam)
    • Selaco (Steam)
    • Spirit City: Lofi Sessions (Steam)
    • Starcom: Unknown Space (Steam)
    • Star Trek Timelines (Steam)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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