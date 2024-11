GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Planet Coaster 2, StarCraft II, StarCraft Remastered ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Planet Coaster 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, Empire of the Ants, Unrailed 2: Back on Track, TCG Card Shop Simulator, StarCraft II ve StarCraft Remastered başta olmak üzere 7 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL , 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Deneme Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.

Planet Coaster 2 (Steam, 6 Kasım)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate ( Steam, 6 Kasım)

Empire of the Ants (Steam, 7 Kasım)

Unrailed 2: Back on Track (Steam, 7 Kasım)

TCG Card Shop Simulator (Steam)

StarCraft II (Xbox, PC Game Pass, 5 Kasım)

StarCraft Remastered (Xbox, PC Game Pass, 5 Kasım)

