Tam Boyutta Gör Turkcell’in NVIDIA ile iş birliği yaparak ülkemizde hizmete sunduğu bulut oyun servisi GeForce NOW powered by GAME+ ve Samsung Türkiye mobil donanım alanında iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında Turkcell Pasaj’dan veya Turkcell mağazalarından satın alınan kontratlı Samsung A53, A73, Z serisi veya S serisi telefon alanlar, 3 aylık GeForce Now Premium üyeliğini ücretsiz olarak kullanabilecekler. Yeni cep telefonlarında, 1.500’den fazla PC oyununu oynayabilecekler.

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Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, yapılan iş birliğiyle ilgili; “Turkcell’in dijital ekosistemindeki üstün ürün, servis ve çözümlerimizi, farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü markalarla yaptığımız iş birlikleriyle kullanıcılarımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda GeForce NOW powered GAME+ olarak, GeForce gücünü mobil cihazlara getirmek için Samsung Türkiye ile çalıştık ve Samsung Türkiye bu segmentte Türkiye partnerimiz oldu. İş birliğini genişletme hedefimiz doğrultusunda Turkcell’in üstün kalitesi ve güvencesiyle sunduğumuz premium oyun keyfini, ilerleyen dönemde markanın farklı cihaz modellerine de entegre etmeyi planlıyoruz. Oyunseverlerin cihaz alımlarını Turkcell’in satış kanallarından yapmaları yeterli” dedi.

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Samsung Türkiye ile GeForce NOW GAME+ iş birliği