GeForce Now'a yeni Game Pass oyunları ekleniyor

GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor
Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, bu hafta Geforce Now kütüphanesine eklenecek 9 yeni yapım bulunuyor. Üstelik listede The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Gang Beasts gibi Xbox Game Pass sistemine ait yapımlar da mevcut. Platforma eklenecek diğer oyunlar ise sırasıyla Cataclismo, CONSCRIPT, F1 Manager 2024, EARTH DEFENSE FORCE 6, Gang Beasts, Kingdoms and Castles ve The Settlers: New Allies olacak.
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 170 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 400 TL, 790 TL ve 1.440 TL'den ulaşılabiliyor.
- Cataclismo Steam, 22 Temmuz
- CONSCRIPT Steam, 23 Temmuz
- F1 Manager 2024 Steam, 23 Temmuz
- EARTH DEFENSE FORCE 6 Steam, 25 Temmuz
- The Elder Scrolls V: Skyrim Steam
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Steam, Epic Games Store, Xbox ve PC Game Pass
- Gang Beasts Steam, Xbox ve PC Game Pass)
- Kingdoms and Castles Steam
- The Settlers: New Allies Steam
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.