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    GeForce Now'a yeni Game Pass oyunları ekleniyor

    Popüler bulut oyun servisi GeForce Now (GAME+) hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 9 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek tüm oyunlar ve daha fazlası.
    GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi günümüzde bulut tabanlı oyun servisleri oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Bunlar arasından ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesinin de sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunları duyurdu. Bu oyunlar arasında Game Pass'te yer alan bazı oyunlar da bulunuyor.

    GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor

    Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, bu hafta Geforce Now kütüphanesine eklenecek 9 yeni yapım bulunuyor. Üstelik listede The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Gang Beasts gibi Xbox Game Pass sistemine ait yapımlar da mevcut. Platforma eklenecek diğer oyunlar ise sırasıyla Cataclismo, CONSCRIPT, F1 Manager 2024, EARTH DEFENSE FORCE 6, Gang Beasts, Kingdoms and Castles ve The Settlers: New Allies olacak.

    Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 170 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 400 TL, 790 TL ve 1.440 TL'den ulaşılabiliyor. 

    • Cataclismo Steam, 22 Temmuz
    • CONSCRIPT Steam, 23 Temmuz
    • F1 Manager 2024 Steam, 23 Temmuz
    • EARTH DEFENSE FORCE 6 Steam, 25 Temmuz
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Steam
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition SteamEpic Games StoreXbox ve PC Game Pass
    • Gang Beasts SteamXbox ve PC Game Pass)
    • Kingdoms and Castles Steam
    • The Settlers: New Allies Steam
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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