GeForce Now'a yeni Game Pass oyunları ekleniyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi günümüzde bulut tabanlı oyun servisleri oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Bunlar arasından ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesinin de sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunları duyurdu. Bu oyunlar arasında Game Pass'te yer alan bazı oyunlar da bulunuyor.

GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor

Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, bu hafta Geforce Now kütüphanesine eklenecek 9 yeni yapım bulunuyor. Üstelik listede The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Gang Beasts gibi Xbox Game Pass sistemine ait yapımlar da mevcut. Platforma eklenecek diğer oyunlar ise sırasıyla Cataclismo, CONSCRIPT, F1 Manager 2024, EARTH DEFENSE FORCE 6, Gang Beasts, Kingdoms and Castles ve The Settlers: New Allies olacak.

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 170 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 400 TL, 790 TL ve 1.440 TL'den ulaşılabiliyor.

Cataclismo Steam, 22 Temmuz

CONSCRIPT Steam, 23 Temmuz

F1 Manager 2024 Steam, 23 Temmuz

EARTH DEFENSE FORCE 6 Steam, 25 Temmuz

The Elder Scrolls V: Skyrim Steam

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Steam, Epic Games Store, Xbox ve PC Game Pass

Gang Beasts Steam, Xbox ve PC Game Pass)

Kingdoms and Castles Steam

The Settlers: New Allies Steam

