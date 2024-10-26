GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty HQ, Windblown, No More Room in Hell 2, DUCKSIDE ve Off the Grid başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 399 TL (%50 indirim), 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Deneme Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.
Son olarak altı aylık GeForce NOW Ultimate'i satın alan kullanıcılara, BioWare'ın yeni RPG oyunu Dragon Age: The Veilguard ücretsiz olacak sunulacak. Ancak Ultimate aboneliğinin şu an ülkemizde mevcut olmadığını belirtelim.
- Worshippers of Cthulhu (Steam, 21 Ekim)
- No More Room in Hell 2 (Steam, 22 Ekim)
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Steam, 24 Ekim)
- Windblown (Steam, 24 Ekim)
- Call of Duty: Black Ops 6 (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass, 25 Ekim)
- Call of Duty HQ, Call of Duty: Modern Warfare III ve Call of Duty: Warzone dahil (Xbox, PC Game Pass)
- DUCKSIDE (Steam)
- Off the Grid (Epic Games Store)
- Selaco (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu