GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Call of Duty: Black Ops 6 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty HQ, Windblown, No More Room in Hell 2, DUCKSIDE ve Off the Grid başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 399 TL (%50 indirim), 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Deneme Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.

Son olarak altı aylık GeForce NOW Ultimate'i satın alan kullanıcılara, BioWare'ın yeni RPG oyunu Dragon Age: The Veilguard ücretsiz olacak sunulacak. Ancak Ultimate aboneliğinin şu an ülkemizde mevcut olmadığını belirtelim.

Worshippers of Cthulhu (Steam, 21 Ekim)

No More Room in Hell 2 (Steam, 22 Ekim)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Steam, 24 Ekim)

Windblown (Steam, 24 Ekim)

Call of Duty: Black Ops 6 (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass, 25 Ekim)

Call of Duty HQ, Call of Duty: Modern Warfare III ve Call of Duty: Warzone dahil (Xbox, PC Game Pass)

DUCKSIDE (Steam)

Off the Grid (Epic Games Store)

Selaco (Steam)

