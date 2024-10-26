GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Call of Duty: Black Ops 6 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty HQ, Windblown, No More Room in Hell 2, DUCKSIDE ve Off the Grid başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 399 TL (%50 indirim), 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Deneme Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.

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Son olarak altı aylık GeForce NOW Ultimate'i satın alan kullanıcılara, BioWare'ın yeni RPG oyunu Dragon Age: The Veilguard ücretsiz olacak sunulacak. Ancak Ultimate aboneliğinin şu an ülkemizde mevcut olmadığını belirtelim.

Worshippers of Cthulhu (Steam, 21 Ekim)

No More Room in Hell 2 (Steam, 22 Ekim)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Steam, 24 Ekim)

Windblown (Steam, 24 Ekim)

Call of Duty: Black Ops 6 (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass, 25 Ekim)

Call of Duty HQ, Call of Duty: Modern Warfare III ve Call of Duty: Warzone dahil (Xbox, PC Game Pass)

DUCKSIDE (Steam)

Off the Grid (Epic Games Store)

Selaco (Steam)

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