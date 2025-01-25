GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Jötunnslayer: Hordes of Hel, Among Us, Amnesia: Collection, Lawn Mowing Simulator, Sins of a Solar Empire: Rebellion, STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town ve Townscaper başta olmak üzere 7 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Jötunnslayer: Hordes of Hel (Steam)
- Among Us (Xbox, PC Game Pass)
- Amnesia: Collection (Xbox, Microsoft Store)
- Lawn Mowing Simulator (Xbox, Microsoft Store)
- Sins of a Solar Empire: Rebellion (Xbox, Microsoft Store)
- STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town (Xbox, Microsoft Store)
- Townscaper (Xbox, Microsoft Store)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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