Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsizi: F1 Manager 2024
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, F1 Manager 2024 geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. İngiliz stüdyosu Frontier Developments tarafından geliştirilen F1 Manager 2024, Temmuz 2024'te PC ve konsollar için piyasaya sürüldü ve OpenCritic'te ortalama 80 puana sahip. Oyunda bir takım menajeri olarak kontrol tamamen sizde ve hem pistte hem de pist dışında önemli kararlar alıyorsunuz.
Ayrıca bu hafta Apex Legends için "Loba" karakteri ve "Torrent" görünümünün bulunduğu ücretsiz bir paket de sunulacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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