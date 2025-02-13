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    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi F1 Manager 2024 ve Apex Paketi, 13 Şubat'tan 20 Şubat kadar ücretsiz olacak...    
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: F1 Manager 2024

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, F1 Manager 2024 geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. İngiliz stüdyosu Frontier Developments tarafından geliştirilen F1 Manager 2024, Temmuz 2024'te PC ve konsollar için piyasaya sürüldü ve OpenCritic'te ortalama 80 puana sahip. Oyunda bir takım menajeri olarak kontrol tamamen sizde ve hem pistte hem de pist dışında önemli kararlar alıyorsunuz.

    Ayrıca bu hafta Apex Legends için "Loba" karakteri ve "Torrent" görünümünün bulunduğu ücretsiz bir paket de sunulacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    selamivural 21 dakika önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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