GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Microtopia, Orcs Must Die Deathtrap, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Dave the Diver, Heroes of the Storm, Warcraft 1 & 2 ve 3 dahil başta olmak üzere 11 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox, PC Game Pass)
- City Transport Simulator: Tram (Steam)
- Dave the Diver (Steam)
- Heroes of the Storm (Battle.net)
- Microtopia (Steam)
- Orcs Must Die Deathtrap (Xbox, PC Game Pass)
- Potion Craft: Alchemist Simulator (Steam)
- Warcraft I Remastered (Battle.net)
- Warcraft II Remastered (Battle.net)
- Warcraft III: Reforged (Battle.net)
- Warcraft Rumble (Battle.net)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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