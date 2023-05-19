GeForce Now'a eklenecek Xbox oyunları belli oldu: Gears 5 ve daha fazlası

- GeForce NOW'a eklenecek Xbox oyunları belli oldu
- GeForce NOW'a Mayıs oyında eklenecek oyunlar
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GeForce NOW'a eklenecek Xbox oyunları belli oldu
Hatırlayacağınız üzere Microsoft, Şubat ayında imzalanan anlaşma kapsamında Xbox oyunlarının GeForce Now platformuna taşıyacağını duyurdu. Anlaşmanın ilk meyvesi ise Gears 5 oldu diyebiliriz. Bu noktada GeForce Now Priority seviyesi üyeliğe sahip kullanıcılar, popüler yapımı 1080p 60FPS ile oynayabilecek. Ultimate seviyesi abonelikte ise, 4K çözünürlük 120FPS veya 240 FPS olarak sunulacak.
Gears 5'e ek olarak Nvidia, platforma eklenecek sıradaki Xbox Game Studios oyunlarını da açıkladı: Bunlar arasında Arkane Studios'un geliştirdiği Deathloop ve Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği Grounded ile Pentiment yer alıyor. Bu üç oyun, 25 Mayıs tarihinde GeForce Now'da yerini alacak. Ayrıca Nvidia, ilerleyen dönemlerde ''düzenli'' olarak PC ve Xbox oyunlarının platforma dahil edileceğini söylüyor.
GeForce NOW'a Mayıs oyında eklenecek oyunlar
- Age of Wonders 4(Steam, Erişime açıldı)
- Showgunners (Erişime açıldı)
- Occupy Mars: The Game (Steam, Erişime açıldı)
- TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (Steam, Erişime açıldı)
- Far Cry 6 (Steam, Erişime açıldı)
- Tin Hearts (Steam, Erişime açıldı)
- The Outlast Trials (Steam, Erişime açıldı)
- Warhammer 40,000: Boltgun (Steam, 23 Mayıs)
- Blooming Business: Casino (Steam, 23 Mayıs)
- Railway Empire 2 (Steam, 25 Mayıs)
- The Lord of the Rings: Gollum (Steam, 25 Mayıs)
- Above Snakes (Steam, 25 Mayıs)
- System Shock (Steam, 30 Mayıs)
- Patch Quest (Steam)
- The Ascent (Steam)
- Lawn Mowing Simulator (Steam)
- Conqueror’s Blade (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.