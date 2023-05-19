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    GeForce Now'a eklenecek Xbox oyunları belli oldu: Gears 5 ve daha fazlası

    Bu yılın başlarınca Microsoft ile yaptığı anlaşmanın ardından Nvidia, sevilen Xbox oyunlarını GeForce Now kullanıcıları ile buluşturmaya başladı. Anlaşmanın ilk meyvesi Gears 5 erişime açıldı.
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    GeForce Now'a eklenecek Xbox oyunları belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming başta olmak üzere bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Bu noktada Nvidia imzalı GeForce Now kütüphanesinin sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Şimdi Microsoft Xbox oyunları, üçüncü şahıs nişancı oyuncu Gears 5 ile başlayarak NVIDIA GeForce Now kütüphanesine gelmeye başladı.

    GeForce NOW'a eklenecek Xbox oyunları belli oldu

    Hatırlayacağınız üzere Microsoft, Şubat ayında imzalanan anlaşma kapsamında Xbox oyunlarının GeForce Now platformuna taşıyacağını duyurdu. Anlaşmanın ilk meyvesi ise Gears 5 oldu diyebiliriz. Bu noktada GeForce Now Priority seviyesi üyeliğe sahip kullanıcılar, popüler yapımı 1080p 60FPS ile oynayabilecek. Ultimate seviyesi abonelikte ise, 4K çözünürlük 120FPS veya 240 FPS olarak sunulacak.

    Gears 5'e ek olarak Nvidia, platforma eklenecek sıradaki Xbox Game Studios oyunlarını da açıkladı: Bunlar arasında Arkane Studios'un geliştirdiği Deathloop ve Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği Grounded ile Pentiment yer alıyor. Bu üç oyun, 25 Mayıs tarihinde GeForce Now'da yerini alacak. Ayrıca Nvidia, ilerleyen dönemlerde ''düzenli'' olarak PC ve Xbox oyunlarının platforma dahil edileceğini söylüyor. 

    GeForce NOW'a Mayıs oyında eklenecek oyunlar

    • Age of Wonders 4(Steam, Erişime açıldı)
    • Showgunners (Erişime açıldı)
    • Occupy Mars: The Game (Steam, Erişime açıldı)
    • TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (Steam, Erişime açıldı)
    • Far Cry 6 (Steam, Erişime açıldı)
    • Tin Hearts (Steam, Erişime açıldı)
    • The Outlast Trials (Steam, Erişime açıldı)
    • Warhammer 40,000: Boltgun (Steam, 23 Mayıs)
    • Blooming Business: Casino (Steam, 23 Mayıs)
    • Railway Empire 2 (Steam, 25 Mayıs)
    • The Lord of the Rings: Gollum (Steam, 25 Mayıs)
    • Above Snakes (Steam, 25 Mayıs)
    • System Shock (Steam, 30 Mayıs)
    • Patch Quest (Steam)
    • The Ascent (Steam)
    • Lawn Mowing Simulator (Steam)
    • Conqueror’s Blade (Steam)
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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