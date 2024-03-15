GeForce Now'a (GAME+) 9 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar
Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, bu hafta GeForce Now'a eklenecek 9 yeni oyun bulunuyor. Bunlar ise, sırasıyla Hellbreach: Vegas, Deus Ex: Mankind Divided, Outcast – A New Beginning, Balatro, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, Space Engineers, STAR OCEAN THE SECOND STORY R & Demo ve Warhammer 40,000: Boltgun olacak.
- Hellbreach: Vegas (Steam, 11 Mart)
- Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store, Ücretsiz 14 Mart)
- Outcast – A New Beginning (Steam, 15 Mart)
- Balatro (Steam)
- PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)
- Space Engineers (Xbox, PC Game Pass)
- STAR OCEAN THE SECOND STORY R & DEMO (Steam)
- Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox, PC Game Pass)
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 200 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 480 TL, 950 TL ve 1.730 TL'den ulaşılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.