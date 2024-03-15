Tam Boyutta Gör Günümüzün popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Deus Ex: Mankind Divided ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, bu hafta GeForce Now'a eklenecek 9 yeni oyun bulunuyor. Bunlar ise, sırasıyla Hellbreach: Vegas, Deus Ex: Mankind Divided, Outcast – A New Beginning, Balatro, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, Space Engineers, STAR OCEAN THE SECOND STORY R & Demo ve Warhammer 40,000: Boltgun olacak.

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Hellbreach: Vegas (Steam, 11 Mart)

Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store, Ücretsiz 14 Mart)

Outcast – A New Beginning (Steam, 15 Mart)

Balatro (Steam)

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)

Space Engineers (Xbox, PC Game Pass)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R & DEMO (Steam)

Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox, PC Game Pass)

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 200 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 480 TL, 950 TL ve 1.730 TL'den ulaşılabiliyor.

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GeForce Now'a (GAME+) 9 yeni oyun ekleniyor: İşte liste