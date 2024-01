GeForce NOW'a (GAME+) 10 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın bulut oyunculuğu konusunda lider haline gelen GeForce Now platformu, sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Prince of Persia: The Lost Crown ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Ubisoft'un yeni oyunu Prince of Persia: The Lost Crown dahil GeForce Now'a eklenecek 10 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Those Who Remain, Turnip Boy Robs a Bank, New Cycle, Beacon Pines, Exoprimal, FAR: Changing Tides, Going Under, The Legend of Nayuta: Boundless Trails ve Turnip Boy Commits Tax Evasion olacak.

Those Who Remain (PC Game Pass)

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Ubisoft+)

Turnip Boy Robs a Bank (Steam, Xbox, PC Game Pass)

New Cycle (Steam)

Beacon Pines (Microsoft Store)

Exoprimal (Steam)

FAR: Changing Tides (Microsoft Store)

Going Under (Microsoft Store)

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Microsoft Store)

Ayrıca Nvidia ve Microsoft'un iş birliği kapsamında Xbox PC oyunları GeForce Now'a eklenmeye devam ediyor. Hatta yakın tarihte Diablo 4 ve Overwatch 2'nin de platforma ekleneceği resmen doğrulandı. Bu noktada Nvidia, her iki oyunun da "yakında" erişilebilir olacağı duyurdu ancak net tarih henüz belli değil.

Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna 2 aylık (1+1) 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli)

