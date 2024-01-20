GeForce NOW'a (GAME+) 10 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar
Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Ubisoft'un yeni oyunu Prince of Persia: The Lost Crown dahil GeForce Now'a eklenecek 10 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Those Who Remain, Turnip Boy Robs a Bank, New Cycle, Beacon Pines, Exoprimal, FAR: Changing Tides, Going Under, The Legend of Nayuta: Boundless Trails ve Turnip Boy Commits Tax Evasion olacak.
- Those Who Remain (PC Game Pass)
- Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Ubisoft+)
- Turnip Boy Robs a Bank (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- New Cycle (Steam)
- Beacon Pines (Microsoft Store)
- Exoprimal (Steam)
- FAR: Changing Tides (Microsoft Store)
- Going Under (Microsoft Store)
- The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)
- Turnip Boy Commits Tax Evasion (Microsoft Store)
Ayrıca Nvidia ve Microsoft'un iş birliği kapsamında Xbox PC oyunları GeForce Now'a eklenmeye devam ediyor. Hatta yakın tarihte Diablo 4 ve Overwatch 2'nin de platforma ekleneceği resmen doğrulandı. Bu noktada Nvidia, her iki oyunun da "yakında" erişilebilir olacağı duyurdu ancak net tarih henüz belli değil.
Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna 2 aylık (1+1) 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli)Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.