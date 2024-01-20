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    GeForce NOW'a (GAME+) 10 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

    Ülkemizde GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan GeForce Now (GAME+) hizmetine bu hafta 10 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek  yeni yapımlar...
    GeForce NOW'a (GAME+) 10 yeni oyun ekleniyor! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın bulut oyunculuğu konusunda lider haline gelen GeForce Now platformu, sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Prince of Persia: The Lost Crown ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

    Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Ubisoft'un yeni oyunu Prince of Persia: The Lost Crown dahil GeForce Now'a eklenecek 10 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Those Who Remain, Turnip Boy Robs a Bank, New Cycle, Beacon Pines, Exoprimal, FAR: Changing Tides, Going Under, The Legend of Nayuta: Boundless Trails ve Turnip Boy Commits Tax Evasion olacak.

    • Those Who Remain (PC Game Pass)
    • Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Ubisoft+)
    • Turnip Boy Robs a Bank (Steam, Xbox, PC Game Pass)
    • New Cycle (Steam)
    • Beacon Pines (Microsoft Store)
    • Exoprimal (Steam)
    • FAR: Changing Tides (Microsoft Store)
    • Going Under (Microsoft Store)
    • The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)
    • Turnip Boy Commits Tax Evasion (Microsoft Store)

    Ayrıca Nvidia ve Microsoft'un iş birliği kapsamında Xbox PC oyunları GeForce Now'a eklenmeye devam ediyor. Hatta yakın tarihte Diablo 4 ve Overwatch 2'nin de platforma ekleneceği resmen doğrulandı. Bu noktada Nvidia, her iki oyunun da "yakında" erişilebilir olacağı duyurdu ancak net tarih henüz belli değil.

    Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna 2 aylık (1+1) 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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