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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce Now'ın Global Founders üyeliği Türkiye'de kullanılamayacak!

    Nvidia'nın oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan sistemi GeForce Now'ın Türkiye'de sunucu açmasının ardından üyeleri üzen ve sinirlendiren bir karar geldi.
    09 Mart 2021, 13:32 (Güncellendi, 2 sa.)
    2,3b
    499
    31
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    12

    Oyun dünyasının son döneminde en çok konuşulan teknolojilerden biri şüphesiz bulut tabanlı oyun oynama diyebiliriz. Bu teknolojide de özellikle Nvidia'nın sistemi olan Geforce Now bir hayli kullanışlıydı ve sevilmişti. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye'deki kullanıcılar için güzel bir haber açıklandı. Turkcell ile anlaşan Nvidia, Türkiye'ye özel sunucu açıp hizmeti yerelleştirecekti.

    Ayrıca Bkz. "Bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamı duyurulmadı"

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    Şu anda kapalı beta aşamasında olan GeForce Now by Game+, 16 Mart'ta tamamen erişime açılacak. Her ne kadar bu durum sevindirici olsa da geçtiğimiz günlerde açıklanan yerel fiyatlar ile oyuncular bir hayli üzüldü. Ücretsiz üyeliğin dışında bir de Premium seçenek var ve o da 75 TL. Her ne kadar ilk üç ay için kampanya olsa da genel fiyatın 75 TL olması oyuncuları bir hayli sinirlendirdi çünkü daha önce kullanabildiğimiz Global Founders üyeliğinden daha pahalıya denk geliyordu. 

    Geçtiğimiz saatlerde de yine fazlasıyla ilginç bir olay daha gerçekleşti. Sabah saatlerinde Nvidia'dan GeForce Now Global Founders üyelerine, hesaplarını 3 Mayıs'a kadar kullanabileceklerini ardından da üyeliklerinin silineceği ve Game+'a aktarılacağı yazılan bir mail geldi. Uzun vadede üyelik alanların ve parasını ödeyenlerin hesabı büyük bir ihtimalle çeşitli indirimlerle Game+ hesabına geçirilecektir ancak burada ekstra dikkat edilmesi gereken bir durum bulunuyor.

    Üyelikler, kullanıcıların izni alınmadan ve önceden bilgilendirilmeden Game+ hesabına geçiriliyor. Ayrıca Global Founders üyeliği de ülkemizde tamamen kapanıyor. Yani ülkemizde artık yalnızca Game+ kullanılabilecek. Fiyatlar yüzünden de birçok kullanıcı bu konuda çekimser yaklaşıyor. 

    Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok kalitesiz bir süreç oldu. Hem Nvidia hem de Turkcell kendisine yakışmayan bir dikta yönetimiyle yürütüyor süreci. Bunlara verilecek en güzel cevap asla bu servisi kullanmamaktır.
    Çok kalitesiz bir süreç oldu. Hem Nvidia hem de Turkcell kendisine yakışmayan bir dikta yönetimiyle yürütüyor süreci. Bunlara verilecek en güzel cevap asla bu s...
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    Yanıtla +83
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    M mustafacoban (mustafa coban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almayın , aldırmayın ve kullanmayın.
    Kazanan siz olacaksınız
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    B Berringer (Ahmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gameplus bu fiyatlandırma ve eski üyelere yaklaşımına çıkış yaptıktan sonra teknik sorunlarda eklenirse yakın zamanda çok sorun yaşar Xbox gamepass 30 TL binlerce oyun pc de konsol da böyle güçlü bir alternatif varken turkcell in çok düşünmesi lazım
    Gameplus bu fiyatlandırma ve eski üyelere yaklaşımına çıkış yaptıktan sonra teknik sorunlarda eklenirse yakın zamanda çok sorun yaşar Xbox gamepass 30 TL binler...
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    CooL_ROMEO 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunu da yaparlarsa tam rezil bir firma olduklarını kanıtlarlar diye düşünüyordum. Lakin yöneticiler benden önce düşünmüş :)
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    Six Feet Under. 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    75 TL bir ögün yemek parası millet amma yaygara kopardı lol.
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    M Morichannn (Akın Özer) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia bu hareketiyle ne kadar profesyonel olmadığını gösterdi. Zaten Turkcell kendi başına ayrı bir türdü, Nvidia’yı da bu açgözlü emellerine ortak etmiş gözüküyor.
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    P peex (Ahmet Fatih ) 7 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ulan Turkcell el attığın yeri kurutuyosun...
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    X xeTe 8 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Turkcell boşa çalıştın kimse almasın şundan milleti kazıklıyorlar
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    ahmet1001 (Ahmet ÖZBAL) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    En güzel tepki kullanmamak.
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    A atalay2004 (Atalay Altınkaya) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyun dünyasının geleceği kol gibi geldi.
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    TechnoQuantum 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    1 yıllık gfn aboneliğim vardı başına bir şey gelirse cidden dellenirim.
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    PuNkDuNk (Buğra BEYOĞULLARI) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia ya elveda
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    STMUS (HIP 27989) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Doğru düzgün abone bulabileceklerini sanmıyorum, Nvidia böyle bir saçmalığı nasıl yaptı acaba
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    2288 kez okundu.
    29 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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