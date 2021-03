GeForce Now'ın Global Founders üyeliği Türkiye'de kullanılamayacak!

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının son döneminde en çok konuşulan teknolojilerden biri şüphesiz bulut tabanlı oyun oynama diyebiliriz. Bu teknolojide de özellikle Nvidia'nın sistemi olan Geforce Now bir hayli kullanışlıydı ve sevilmişti. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye'deki kullanıcılar için güzel bir haber açıklandı. Turkcell ile anlaşan Nvidia, Türkiye'ye özel sunucu açıp hizmeti yerelleştirecekti.

Ayrıca Bkz. "Bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamı duyurulmadı"

İlginizi Çekebilir

GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı

Şu anda kapalı beta aşamasında olan GeForce Now by Game+, 16 Mart'ta tamamen erişime açılacak. Her ne kadar bu durum sevindirici olsa da geçtiğimiz günlerde açıklanan yerel fiyatlar ile oyuncular bir hayli üzüldü. Ücretsiz üyeliğin dışında bir de Premium seçenek var ve o da 75 TL. Her ne kadar ilk üç ay için kampanya olsa da genel fiyatın 75 TL olması oyuncuları bir hayli sinirlendirdi çünkü daha önce kullanabildiğimiz Global Founders üyeliğinden daha pahalıya denk geliyordu.

Geçtiğimiz saatlerde de yine fazlasıyla ilginç bir olay daha gerçekleşti. Sabah saatlerinde Nvidia'dan GeForce Now Global Founders üyelerine, hesaplarını 3 Mayıs'a kadar kullanabileceklerini ardından da üyeliklerinin silineceği ve Game+'a aktarılacağı yazılan bir mail geldi. Uzun vadede üyelik alanların ve parasını ödeyenlerin hesabı büyük bir ihtimalle çeşitli indirimlerle Game+ hesabına geçirilecektir ancak burada ekstra dikkat edilmesi gereken bir durum bulunuyor.

Üyelikler, kullanıcıların izni alınmadan ve önceden bilgilendirilmeden Game+ hesabına geçiriliyor. Ayrıca Global Founders üyeliği de ülkemizde tamamen kapanıyor. Yani ülkemizde artık yalnızca Game+ kullanılabilecek. Fiyatlar yüzünden de birçok kullanıcı bu konuda çekimser yaklaşıyor.

Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.