GeForce Now'ın yurt dışı fiyatları zamlandı: En ucuz üyelik artık Türkiye'de

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Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan Nvidia'nın bulut servisi GeForce Now'ın yurt dışı fiyatları arttırıldı. Artık üyelik fiyatlarını Türk Lirası'na çevirdiğimizde en ucuz üyelik Türkiye'de bulunuyor.

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Geçtiğimiz saatlerde Nvidia, Founders üyeliklerini bitirdiklerini ve bundan sonra üye olmak isteyenlerin Priorty üyesi olacağını açıkladı. Priorty üyeliği ise normal üyeliğe göre daha pahalı. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da fiyatlar artmış durumda. Daha öncesinden Founders üyeliği olanlar aynı üyeliği kullanmaya devam edebilecek.

Bu yeni fiyatların ardından da ortaya farklı bir durum çıktı. Geçtiğimiz haftlarda açıklanan Türkiye GeForce Now fiyatları oyunculara bir hayli yüksek gelmişti ve büyük tepki gösterilmişti. Ancak yurt dışındaki yeni fiyatların ardından 75 TL'lik kampanyasız fiyat bile en ucuz GeForce Now üyeliği konumunda. Amerika'daki fiyat 5 dolardan 10 dolara çıkartıldı. Avrupa'da da fiyatlar yaklaşık olarak 9 Euro civarında. Bu ücretleri güncel kur ile TL'ye çevirdiğimizde en ucuz üyelik Türkiye'de oluyor. Yani yeni üyeler için artık yurt dışından abone olmanın bir avantajı kalmadı.

Yurt dışındaki fiyatlandırmanın ardından Türkiye'de bir zam yapılacak mı bilinmiyor ancak düşük bir ihtimal olduğunu söylemek gerek. Yurt dışında olduğu gibi yine birinci yılın sonunda bir zam gelebilir.

https://www.theverge.com/2021/3/18/22336600/nvidia-geforce-now-price-tier-cloud-gaming-subscription

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