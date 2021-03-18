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    GeForce Now'ın yurt dışı fiyatları zamlandı: En ucuz üyelik artık Türkiye'de

    Nvidia'nın servisi GeForce Now'ın yurt dışı fiyatları arttırıldı. Yeni fiyatlandırmanın ardından en ucuz üyelik artık Türkiye'de bulunuyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Mart 2021, 17:00 (Güncellendi, 7 sa.)
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    9
    83
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    21

    GeForce Now'ın yurt dışı fiyatları zamlandı: En ucuz üyelik artık Türkiye'de
    Tam Boyutta Gör

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan Nvidia'nın bulut servisi GeForce Now'ın yurt dışı fiyatları arttırıldı. Artık üyelik fiyatlarını Türk Lirası'na çevirdiğimizde en ucuz üyelik Türkiye'de bulunuyor.

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    Geçtiğimiz saatlerde Nvidia, Founders üyeliklerini bitirdiklerini ve bundan sonra üye olmak isteyenlerin Priorty üyesi olacağını açıkladı. Priorty üyeliği ise normal üyeliğe göre daha pahalı. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da fiyatlar artmış durumda. Daha öncesinden Founders üyeliği olanlar aynı üyeliği kullanmaya devam edebilecek.

    Bu yeni fiyatların ardından da ortaya farklı bir durum çıktı. Geçtiğimiz haftlarda açıklanan Türkiye GeForce Now fiyatları oyunculara bir hayli yüksek gelmişti ve büyük tepki gösterilmişti. Ancak yurt dışındaki yeni fiyatların ardından 75 TL'lik kampanyasız fiyat bile en ucuz GeForce Now üyeliği konumunda. Amerika'daki fiyat 5 dolardan 10 dolara çıkartıldı. Avrupa'da da fiyatlar yaklaşık olarak 9 Euro civarında. Bu ücretleri güncel kur ile TL'ye çevirdiğimizde en ucuz üyelik Türkiye'de oluyor. Yani yeni üyeler için artık yurt dışından abone olmanın bir avantajı kalmadı.

    Yurt dışındaki fiyatlandırmanın ardından Türkiye'de bir zam yapılacak mı bilinmiyor ancak düşük bir ihtimal olduğunu söylemek gerek. Yurt dışında olduğu gibi yine birinci yılın sonunda bir zam gelebilir.



    https://www.theverge.com/2021/3/18/22336600/nvidia-geforce-now-price-tier-cloud-gaming-subscription
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    jubeii 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    lan arkadaş haberi yapan gazteci accık düşün yauuu. accık accık. o dedin ülkelerde heriflerin maaşı türk lirasımı da türk lirasına çevirip ardından en ucuz üyelik türkiyede gibi bir yorum garabetinde bulunuyon. orta düzeydeki bi vatandaştan akıllı olmak lazım. yoksa orta düzeydeki bi türk vatandaşı bunu düşünecek kapasiteye sahip değil onu bilioz. o malum!
    lan arkadaş haberi yapan gazteci accık düşün yauuu. accık accık. o dedin ülkelerde heriflerin maaşı türk lirasımı da türk lirasına çevirip ardından en ucu...
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    2 Yanıt Yanıtla +96
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    Omega Speedmaster 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    "En ucuz akaryakıt Türkiye'de satılıyor"



    Başlık A haberden araklama gibi olmuş





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    "En ucuz akaryakıt Türkiye'de satılıyor" Başlık A haberden araklama gibi olmuş [resim] ...
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    1 Yanıt Yanıtla +74
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    Yanfo (Yavuz ) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    adamların 9 ve 10 birim parasıyla aldığı hizmeti biz 75 birim paramıza alıyoruz.
    Mükemmel ucuz, efsane ucuz, sudan ucuz yav!

    Almanya asgari ücret: 1.557 EUR
    Türkiye asgari ücret: 423 EUR

    kıskaniyürler.
    adamların 9 ve 10 birim parasıyla aldığı hizmeti biz 75 birim paramıza alıyoruz. Mükemmel ucuz, efsane ucuz, sudan ucuz yav! Almanya asgari ücret: 1...
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    4 Yanıt Yanıtla +32
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yorumlarda kan gövdeyi götürmüş yine ??
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birim hesabi yanlis, abd li 10 birime almis olmuyor. Satin alma paritesine gore bir amerikalinin tum hizmetler bazinda harcadigi para turkiyeden 3 kat pahali. Yani turkiyede 10bin dolara aldiginiz urun ve hizmetlere abd li 30k usd odeyerek ulasiyor
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    kac para aldiniz bu devlet operatorunden acaba merak ediyorum.. mesutda bugun video çekmişti
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    O OnderT (Önder TR) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yurtdışından almanızın anlamı kalmadı demek istemiş. Bunun arkasında bu kadar art niyet aramak saçmalık yani.
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    Dark Brotherhood (furkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
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    ShinQda 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    hahahahahahhahaha



    Utanmadan TR en ucuz yazmış birde.



    YUHHHHH SİZE.



    Türkcell ininde sizinde
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    V virtiöz (Serhat AYGÜN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türk lirasına çevirdiğimiz zaman en ucuz Türkiye de demek döviz yükseldikçe yükseliyor demek.Aslında iktidarı eleştiriyorsun ama bilinç altından.
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    T thom_yorke (sezer coşkun) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almanya daki adam asgari ücretin %0,006 (+-) ödüyor sen asgari ücretin %0,03 (+-) ünü ödüyorsun.İster birim de ister fetö de ister birim terör örgütü de ne dersen de matematik yalan söylemez.
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    G GeceninGölgesi1982 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu editör bozuntusu maşak mı geçiyor bizimle? Anladık gün oksayda,sizde bütün forum yönetimi dibine kadar akp yalamalığı yapıyorsunuz. Ama bu kadarınada pes. Akp seçmen kitlesi gibi kuş beyinli mi sanıyorsunuz forumu?
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    F faruk (Faruk ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi de alım gücünün düşük olması editörlerin suçu mu? İnsanlar yurtdışından aldığında güncel kurla Türkiye fiyatından daha ucuza geliyormuş, artık Türkiye fiyatı güncel kurla daha ucuz. Nasıl bir nesilsiniz, nasıl bir güruhsunuz? İşiniz gücünüz drama.
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