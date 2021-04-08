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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sizce en iyi oyun kontrolcüsü hangisi?

    Her ne kadar konsolların kendisi ve oyunlar en çok tartışılan konu başlıkları olsalar da konsolların kontrolcüleri de en az onlar kadar öneme sahip. Peki siz en çok hangisi beğeniyorsunuz?
    08 Nisan 2021, 15:30 (Güncellendi, 5 gün)
    3,6b
    1
    55
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Sizce en iyi oyun kontrolcüsü hangisi?
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    Yeni nesil konsolların çıkması ile birlikte bildiğiniz gibi konsolların kontrolcülerinde de teknolojik gelişmeler oluyor ve tasarım küçük olsa da değişiyor. Xbox yıllardır ufak değişiklikler ile kontrolcülerini sunsa da PlayStation, Xbox'a göre daha büyük değişiklikler sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC"

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    Biz de şu ana kadar çıkmış en çok konuşulan ve sektörde yer eden bazı kontrolcülerin bulunduğu bir anket hazırladık. Dediğimiz gibi en çok konuşulanları listeye eklemeye çalıştık çünkü tüm kontrolcüleri listeye eklememiz biraz zordu. Yine de seçenekler hoşunuza gitmezse "Diğer" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

    Son olarak Xbox One kontrolcüsünü listeye eklememe sebebimiz, Xbox Series kontrolcüsü ile büyük oranda aynı olması. Bu yüzden eğer tercihiniz Xbox One Kontrolcüsü ilse Xbox Series Kontrolcüsü'nü seçebilirsiniz. Kontrolcüleri tam olarak hatırlayamadıysanız sizler için anketin altına da bir galeri bırakıyoruz. Oradan anketteki seçenekleri sırasıyla bulabilirsiniz.

    Sizce en iyi kontrolcü hangisi? Oy Ver 1287 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    general4242 (Salim Baş) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Mükemmel anket
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    Yanıtla +15
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    erdm6 (erdem karamaden) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) bahtiyad
    F710 kullanıyorum bana göre berbat bir kontrolcü.Özellikle tetik tuşları o kadar sert ki belli bir zaman sonra parmak ağrıtmaya başlıyor.Bu ankette olmaması isabet olmuş
    F710 kullanıyorum bana göre berbat bir kontrolcü.Özellikle tetik tuşları o kadar sert ki belli bir zaman sonra parmak ağrıtmaya başlıyor.Bu ankette olmaması isa...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar bile xbox kontrolcusunun daha iyi olduğunu kabul edip melez dualsense yaptılar tartışmaya gerek yok bence.
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    Yorumlar (42) Yorum Yaz Forumda Gör
    from softwave 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    bi eski jenerasyon icin xbox kontrolcu kullandiktan sonra ps4 yaninda 10 liralik ps2 kolu gibi kaliyor ama dayaniklilik bakimindan tabiki ps4 kolu. simdiki jenerasyon icin kullanmadım ama tercihim ps5 ten yana olurdu
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır ps kullanıcısıyım ama xbox kolu eline alınca işte kontrolcu bu diyorsun bir eksiği var pilli olması
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    alpalp84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Clickbait konular çoğalmaya başladı son günlerde.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Anketn sonuçlarını gör diyoruz sonuç görünmüyor. Donanım Haber yazılımcıları ve tasarımcıları güzel çalışıyor(?)
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox kontrolcüsü çok iyi
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    B batar (barış atasayan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayattaki en iyi şey , sahip olduğun şeydir. ( iyi bir pc yi de hiçbir şeye değişmem :) )
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    burnas (Jose Antonio Guevera) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Haptic feedback , adaptive trigger, cod cold war ve birkaç oyun dışında destekleyen olursa güzel. Yoksa gereksiz özellik bence. Genede teknoloji geliştirmeye çalışmaları, ve lityum pilli bir gamepad i xbox gamepad le aynı fiyata satmaları süper. Ds4 kullanıyorum 5 yıldır tabi alıştım artık ama geçenlerde xbox one kontrolörü deneme şansım oldu elime daha iyi oturdu yalan yok. Birde bir önceki neslin gamepadini series x te kullanabilecek olmak şahane.
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    OnLiNe MaNaGeR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox gamepad'i varken ankete gerek yoktu zaten.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox konsol Dünyasında sonuncudur boşuna abartmayın. Dualsense çok daha iyi. Phil Spencer'a sorsanız o bile bayılır
    Yanıtla +1
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    F forzaesk (kayzer soze) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bence en iyisi xbox...adamlar ergonomik açıdan yıllar evvel (xbox 360 çıkışı) çok iyi iş çıkarmış.. DS serisi oldukça kötüydü ve uzun süre önemli bir değişiklik olmadı, hatta ps4 varken hep keşke kontrolcü xbox gibi olsa demişimdir.. neyseki dualsense ile ciddi anlamda mesafe alındı. yinede sıralamam ilk xbox akabinde dualsense.. bu arada adaptif trigger özelliğini es geçmemek lazım, gerçekten harika bir olay, dualsense için epey efor harcandığını gösteriyor..
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    3592 kez okundu.
    39 kişi, toplam 42 yorum yazdı.

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    Galeri, en iyi kontrolcü ve
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