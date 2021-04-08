Sizce en iyi oyun kontrolcüsü hangisi?

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Yeni nesil konsolların çıkması ile birlikte bildiğiniz gibi konsolların kontrolcülerinde de teknolojik gelişmeler oluyor ve tasarım küçük olsa da değişiyor. Xbox yıllardır ufak değişiklikler ile kontrolcülerini sunsa da PlayStation, Xbox'a göre daha büyük değişiklikler sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC"

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Biz de şu ana kadar çıkmış en çok konuşulan ve sektörde yer eden bazı kontrolcülerin bulunduğu bir anket hazırladık. Dediğimiz gibi en çok konuşulanları listeye eklemeye çalıştık çünkü tüm kontrolcüleri listeye eklememiz biraz zordu. Yine de seçenekler hoşunuza gitmezse "Diğer" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Son olarak Xbox One kontrolcüsünü listeye eklememe sebebimiz, Xbox Series kontrolcüsü ile büyük oranda aynı olması. Bu yüzden eğer tercihiniz Xbox One Kontrolcüsü ilse Xbox Series Kontrolcüsü'nü seçebilirsiniz. Kontrolcüleri tam olarak hatırlayamadıysanız sizler için anketin altına da bir galeri bırakıyoruz. Oradan anketteki seçenekleri sırasıyla bulabilirsiniz.

Sizce en iyi kontrolcü hangisi? DualSense Xbox Series Kontrolcüsü/Xbox One Kontrolcüsü DualShock 4 Xbox 360 Kontrolcüsü PlayStation 3 Kontrolcüsü Switch Pro Kontrolcüsü SNES Kontrolcüsü Diğer Oy Ver 1287 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce en iyi kontrolcü hangisi? DualSense Xbox Series Kontrolcüsü/Xbox One Kontrolcüsü DualShock 4 Xbox 360 Kontrolcüsü PlayStation 3 Kontrolcüsü Switch Pro Kontrolcüsü SNES Kontrolcüsü Diğer Anket Sonlandı 1287 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce en iyi kontrolcü hangisi? 33% DualSense 426 oy 47% Xbox Series Kontrolcüsü/Xbox One Kontrolcüsü 605 oy 9% DualShock 4 117 oy 6% Xbox 360 Kontrolcüsü 72 oy 1% PlayStation 3 Kontrolcüsü 19 oy 1% Switch Pro Kontrolcüsü 14 oy 0% SNES Kontrolcüsü 5 oy 2% Diğer 29 oy 1287 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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