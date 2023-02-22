Xbox PC oyunları GeForce Now kütüphanesine geliyor

Nvidia ve Microsoft iş birliği
Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Nvidia ile iş birliği kapsamında Xbox PC oyunları yakın zamanda GeForce Now kütüphanesine eklenecek. Call of Duty, Diablo gibi pek çok yapımı artık bulut üzerinden oynayabileceksiniz.
GeForce Now kütüphaneye dayalı bir şekilde çalıştığı için Game Pass aboneliğinin ne olacağına dair bir bilgi verilmedi. Yani GeForce Now üzerinde oynamak için Xbox PC oyunlarını satın almış olmanız gerekiyor. Diğer taraftan Activision-Blizzard satın alım hamlesi pek çok incelemeye konu olan Microsoft’un bu hareketi ile paylaşımcı olduğunu göstermek istediği de belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.