10 yıllık anlaşma imzalandı: Call of Duty oyunları Nintendo'ya geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Nintendo ile 10 yıllık anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşma, Microsoft’un Federal Ticaret Komisyonu’na verdiği sözü (Activision Blizzard’ı satın almak için yapılan 68.7 milyar dolarlık anlaşmanın onaylanması halinde Call of Duty’nin Nintendo gibi başka platformlara sunulması) yerine getirdiği anlamına geliyor.

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Smith, Nintendo ile uzun süreli anlaşmaya ilişkin olarak sosyal medya platformu üzerinden “Bu, Xbox oyunları ile birlikte Call of Duty gibi Activision oyunlarını daha fazla platformda daha fazla oyuncuya ulaştırma sözümüzün bir parçası.” dedi.

Bağlayıcı anlaşma, Nintendo oyuncularının oyunları Xbox ile aynı gün, eksiksiz olarak indirip oynayabileceği anlamına geliyor. Xbox ve PlayStation oyuncuları gibi Call of Duty’i deneyimleyebilecek.

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Microsoft ve Nintendo, 10 yıllık anlaşma imzaladı