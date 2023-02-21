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    10 yıllık anlaşma imzalandı: Call of Duty oyunları Nintendo'ya geliyor

    Microsoft başkanı Brad Smith, satın alımın ardından 10 yıl süresince Call of Duty dahil olmak üzere Xbox oyunlarının Nintendo’ya geleceğini duyurdu.             
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    call of duty oyunları nintendo platformuna geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Nintendo ile 10 yıllık anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşma, Microsoft’un Federal Ticaret Komisyonu’na verdiği sözü (Activision Blizzard’ı satın almak için yapılan 68.7 milyar dolarlık anlaşmanın onaylanması halinde Call of Duty’nin Nintendo gibi başka platformlara sunulması) yerine getirdiği anlamına geliyor.

    Smith, Nintendo ile uzun süreli anlaşmaya ilişkin olarak sosyal medya platformu üzerinden “Bu, Xbox oyunları ile birlikte Call of Duty gibi Activision oyunlarını daha fazla platformda daha fazla oyuncuya ulaştırma sözümüzün bir parçası.” dedi.

    Bağlayıcı anlaşma, Nintendo oyuncularının oyunları Xbox ile aynı gün, eksiksiz olarak indirip oynayabileceği anlamına geliyor. Xbox ve PlayStation oyuncuları gibi Call of Duty’i deneyimleyebilecek.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 7 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 14 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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