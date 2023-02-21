10 yıllık anlaşma imzalandı: Call of Duty oyunları Nintendo'ya geliyor

Smith, Nintendo ile uzun süreli anlaşmaya ilişkin olarak sosyal medya platformu üzerinden “Bu, Xbox oyunları ile birlikte Call of Duty gibi Activision oyunlarını daha fazla platformda daha fazla oyuncuya ulaştırma sözümüzün bir parçası.” dedi.
Bağlayıcı anlaşma, Nintendo oyuncularının oyunları Xbox ile aynı gün, eksiksiz olarak indirip oynayabileceği anlamına geliyor. Xbox ve PlayStation oyuncuları gibi Call of Duty’i deneyimleyebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.