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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor

    Mart ayında kullanıma sunulacak GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki firma sponsor oldu. Sponsorluk anlaşmaları sayesinde abonelik ücreti makul seviyede olabilir.
    08 Şubat 2021, 21:30 (1 hf.)
    4,9b
    1
    11
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    8

    GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor
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    Nvidia’nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now’ın Türkiye sunucularının açılışına sayılı günler kaldı. Turkcell GAME+ iş birliğe ile Mart ayında kullanıma sunulacak platforma iki firma sponsor oldu.

    Yapılan açıklamaya göre Logitech G, GeForce Now powered by GAME+'ın altın sponsorlarından biri oldu. GAME+’ın web sitesine baktığımızda Maximum Gaming’in de sponsorlar arasında yer aldığını görüyoruz. Sponsorluk anlaşmaları sayesinde GAME+’ın abonelik ücreti daha makul sevilere çekilebilir.

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    GAME+ işbirliğini değerlendiren Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük “NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ platformu oyun dünyasına yeni bir soluk getirecek. Bu dünyada yaşanan gelişmeleri destekleyen ve daha ileri bir noktaya taşınması için sürekli çalışan Logitech G, oyun tutkunlarının en çok tercih ettiği zengin ürün alternatifleriyle bu platformun da büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacak. Oyunseverler, GAME+ platformunun sunduğu bulut tabanlı oyun hizmetinin yanında, Logitech G’nin performansı en üst seviyeye taşıma hedefiyle tasarladığı ekipmanlar sayesinde mükemmel bir oyun deneyimi yaşayacaklar.” dedi.

    GeForce Now powered by GAME+, Mart ayı içerisinde hizmet verecek. Hangi gün kullanıma sunulacağı ve abonelik ücreti henüz bilinmiyor. Türkiye sunucularından hizmet verecek GeForce Now powered by GAME platformu, bulut teknolojisini kullanarak düşük özellikli PC’lerde ve mobil cihazlarda yüksek grafikli oyunların akıcı bir şekilde oynanabilmesini sağlayacak.

    Ön kayıt formunu doldurarak GeForce Now’ın Türkiye sunucularını ilk deneyenlerden olabilirsiniz.



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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    herşey iyi güzel de Turkcell deyince insan bi tırsmıyor değil.
    üste para verecez deseler bile bu Turkcell bi yolunu bulur 100-150tl faturaya çakar
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mustafacoban (mustafa coban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz lag diyoruz pocket loss diyoruz adamlar online oyun diyor:) Sen güneş görmeyen adama güneş kremi mi satacaksın? Önce interneti düzeltin.%50mb sabit ip intenetim var akşam Apex de %35 pocket loss görüyorum ping baktım 15:)
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Halihazırda GeForce NOW aboneliği olanlar bu sistemden yararlanabilir mi yani NOW a girdiğinde ayarlarda Türkiye sunucusunu görebilecek mi acaba ?
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    A animant (Berk Karaağaç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Normal Geforce Now'ın ücreti 150-200tl'ye denk geliyor mu aylık? Gamepass gibi şöyle aylık 40-50 arası yaparlarsa ve görüntü aktarımı yeterince kaliteli ve gecikmesiz olursa ben bu ücreti vermeye kesinlikle razı olurum. Yeni bir bilgisayar alsam ateş pahası min 10k vermem gerekecek son oyunları orta-iyi grafikte oynamak için. Oynacağım 4-5 oyun var 1 ay sonra bilgisayarı kullanış amacım yine işe dönecek. Bunun için aylık 100 liradan 5 ay oyun oynasam hepsinden bıkarım zaten :) Kalan para da cebimde kalır diye düşünüyorum
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) animant
    şuan Nvidia da 45 tl. Yani, orijinal sitesinden alabiliyor olsaydın
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    IceRulez (Osman R.F) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu tarifenin aylık 150-200 tl den uyguna olacağını zannetmiyorum. Başlangıç olarak 129 yada 139 tl tarzı bir fiyat yaparlar ilk 3 ay için. Sonrasında geçmiş olsun.
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    U UnSmurc 1 hf. ( Mesaj Silindi ) IceRulez
    Avrupa'dan 6 aylık üyeliği alsan 270₺ tutuyor? Maksimum aylık 50₺ olur. Avrupa'da aylık 6€ iken burada birim fiyatı bu kadar yüksek tutamazlar
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    herşey iyi güzel de Turkcell deyince insan bi tırsmıyor değil.
    üste para verecez deseler bile bu Turkcell bi yolunu bulur 100-150tl faturaya çakar
    Yanıtla +11
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    X X4eros 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım operatör servisi ile gelen diğer ülkelerdeki gibi ücret Avrupa'nın 3 katı olmaz
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aklıma nedense parayla sattığı süper lig maçlarında ekranı reklama boğan Digitürk geliyor
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    O Outrageous2344 (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber
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