GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor

Nvidia’nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now’ın Türkiye sunucularının açılışına sayılı günler kaldı. Turkcell GAME+ iş birliğe ile Mart ayında kullanıma sunulacak platforma iki firma sponsor oldu.

Yapılan açıklamaya göre Logitech G, GeForce Now powered by GAME+'ın altın sponsorlarından biri oldu. GAME+’ın web sitesine baktığımızda Maximum Gaming’in de sponsorlar arasında yer aldığını görüyoruz. Sponsorluk anlaşmaları sayesinde GAME+’ın abonelik ücreti daha makul sevilere çekilebilir.

GAME+ işbirliğini değerlendiren Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük “NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ platformu oyun dünyasına yeni bir soluk getirecek. Bu dünyada yaşanan gelişmeleri destekleyen ve daha ileri bir noktaya taşınması için sürekli çalışan Logitech G, oyun tutkunlarının en çok tercih ettiği zengin ürün alternatifleriyle bu platformun da büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacak. Oyunseverler, GAME+ platformunun sunduğu bulut tabanlı oyun hizmetinin yanında, Logitech G’nin performansı en üst seviyeye taşıma hedefiyle tasarladığı ekipmanlar sayesinde mükemmel bir oyun deneyimi yaşayacaklar.” dedi.

GeForce Now powered by GAME+, Mart ayı içerisinde hizmet verecek. Hangi gün kullanıma sunulacağı ve abonelik ücreti henüz bilinmiyor. Türkiye sunucularından hizmet verecek GeForce Now powered by GAME platformu, bulut teknolojisini kullanarak düşük özellikli PC’lerde ve mobil cihazlarda yüksek grafikli oyunların akıcı bir şekilde oynanabilmesini sağlayacak.

Ön kayıt formunu doldurarak GeForce Now’ın Türkiye sunucularını ilk deneyenlerden olabilirsiniz.

