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    iOS 14.5 ile Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlama geliyor

    Apple mobil işletim sistemine varsayılan müzik oynatıcısını seçme özelliği ekledi. iOS 14.5'in beta sürümünde Spotify, varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlanabiliyor.
    08 Şubat 2021, 18:30 (1 hf.)
    2,1b
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    15
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iOS 14.5 ile Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlama geliyor
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    Apple, iOS 14.5'in beta sürümüyle birlikte kullanıcılara varsayılan müzik oynatıcısını seçme olanağı sunmaya başladı. Artık Siri'den müzik çalmasını istediğinde dijital asistan öncelikle varsayılan müzik oynatıcısını seçmenizi isteyecek.

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    Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere söz konusu özellik Spotify ile de çalışacak. Yani kullanıcılar cihazlarını iOS 14.5 sürümüne yükselttiklerinde Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlayabilecekler. Bunu yaptıktan sonra, Siri sonraki istekler için hep o uygulamayı kullanacak.

    iOS 14.5 ile Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlama geliyor
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    Bazı ufak tefek sorunlar var

    Yeni özelliği deneme fırsatı bulan kullanıcılar bazı hatalar olduğunu söylüyor ancak iOS 14.5'in daha ilk beta sürümünün yayınlandığını düşünürsek bu gayet normal. Henüz erken aşamada olduğu için tam oturmamış olabilir.

    Şirket, önümüzdeki birkaç hafta içinde işletim sisteminin 3-4 beta sürümünü daha yayınlayacak. Elbette ki bu versiyonlarda varsayılan müzik uygulamasını ayarlama seçeneği çok daha kararlı hale gelmiş olacak.



    https://www.iphonehacks.com/2021/02/ios-14-5-beta-set-spotify-default-music-iphone.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen drjacob
    Sistemi gerçekten deneyimlemiş olsanız anlardınız bence gerekliliğini. Çok elzem mi, değil ama mesela airpods'u bağlandığımda kilit ekranında apple music medyası çıkıyor. Apple music abonesi değilsen boş play, ileri, geri gibi medya kontrolleri varken eğer apple music abonesiysen orada son dinlediğin şeyler gözüküyor. Varsayılan olarak spotify seçersen buradan Spotify erişimi kazanmış olursun. Ayrıca siri ile müzik çalmasını istediğinde daha hızlı ilerlemiş oluyorsun. Bunlar zaten olması gereken şeyler, memnuniyetsiz tavır bence çok gereksiz. Kimseye zararı yok aksine beğenenler insanlar var.
    Sistemi gerçekten deneyimlemiş olsanız anlardınız bence gerekliliğini. Çok elzem mi, değil ama mesela airpods'u bağlandığımda kilit ekranında apple music medyas...
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    3 Yanıt Yanıtla +18
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    1
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tim Cook'un finansal açıdan bir bildiğı vardır diye umuyorum. Yoksa son zamanlarda kendi ekosisteminin getirdiği gücü, benlikleri bırakmanın başka izahı yok.
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    T tync2006 (Yağız Günay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım doğrudur
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    cybersoft (Eray Tosyalıoğlu) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nevi şahsına münhasır apple iyice açık kaynak koda benzemeye başladı,launcher update leri önceki yazılımlarda geldiğinde belli etmeye başlamıştı kendini zaten.Bari logosunu ios a özgü standart halinden farklı yapsalar en azından tarzı olur.Bu arada;bende spotify kullanıyorum,apple player yerine.
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz bence ne gerek var
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) drjacob
    Sistemi gerçekten deneyimlemiş olsanız anlardınız bence gerekliliğini. Çok elzem mi, değil ama mesela airpods'u bağlandığımda kilit ekranında apple music medyası çıkıyor. Apple music abonesi değilsen boş play, ileri, geri gibi medya kontrolleri varken eğer apple music abonesiysen orada son dinlediğin şeyler gözüküyor. Varsayılan olarak spotify seçersen buradan Spotify erişimi kazanmış olursun. Ayrıca siri ile müzik çalmasını istediğinde daha hızlı ilerlemiş oluyorsun. Bunlar zaten olması gereken şeyler, memnuniyetsiz tavır bence çok gereksiz. Kimseye zararı yok aksine beğenenler insanlar var.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyice android gibi oldu
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