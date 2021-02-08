iOS 14.5 ile Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlama geliyor

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Apple, iOS 14.5'in beta sürümüyle birlikte kullanıcılara varsayılan müzik oynatıcısını seçme olanağı sunmaya başladı. Artık Siri'den müzik çalmasını istediğinde dijital asistan öncelikle varsayılan müzik oynatıcısını seçmenizi isteyecek.

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Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere söz konusu özellik Spotify ile de çalışacak. Yani kullanıcılar cihazlarını iOS 14.5 sürümüne yükselttiklerinde Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlayabilecekler. Bunu yaptıktan sonra, Siri sonraki istekler için hep o uygulamayı kullanacak.

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Bazı ufak tefek sorunlar var

Yeni özelliği deneme fırsatı bulan kullanıcılar bazı hatalar olduğunu söylüyor ancak iOS 14.5'in daha ilk beta sürümünün yayınlandığını düşünürsek bu gayet normal. Henüz erken aşamada olduğu için tam oturmamış olabilir.

Şirket, önümüzdeki birkaç hafta içinde işletim sisteminin 3-4 beta sürümünü daha yayınlayacak. Elbette ki bu versiyonlarda varsayılan müzik uygulamasını ayarlama seçeneği çok daha kararlı hale gelmiş olacak.

https://www.iphonehacks.com/2021/02/ios-14-5-beta-set-spotify-default-music-iphone.html

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