"GeForce RTX 3050 iddiaları gündemde"

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Nvidia henüz yeni Ampere serisine ait 3 farklı ekran kartını piyasaya sürdü ancak takip eden dönemde resmiyet kazanmamış pek çok ekran kartı da internete sızdırıldı. RTX 3060, 3060 Ti, 3080 Ti gibi pek çok karttan sonra şimdi sıra GeForce RTX 3050 ekran kartında.

GeForce RTX 3050 neler sunacak?

GeForce RTX 3050 şu haliyle serinin en giriş seviyesi ekran kartı olma özelliğine sahip. Önceki seride x50 ekran kartlarını görememiştik. Nvidia bunun yerine GTX 1650 şeklinde bir ara çözüm sunmuştu. RTX 3050 yeni nesilde geçiş modellerinin olmayabileceğine işaret ediyor.

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GA107-300 grafik birimini temel alan ekran kartında 2304 CUDA çekirdeği yer alıyor. 4GB video belleği taşıyacağı tahmin edilen ekran kartının 90W ısıl tasarım gücü ve 6-pinli güç konnektörü sunması bekleniyor.

Önceki dönemde RTX 2060 altı herhangi bir ekran kartında Tensor veya RT çekirdekleri sunulmamıştı. RTX 3050 ile bu gelenek değişecek. Böylece en düşük seviyede de DLSS ve gerçek zamanlı ışın izleme mümkün olacak.

Nvidia’nın Radeon RX serisine karşı cepheyi daha da sıklaştırmak istediği anlaşılıyor. AMD de uygun fiyata gerçek zamanlı ışın izleme ve DLSS benzeri teknolojiler sunarak avantaj elde etmeye çalışıyor. GeForce RTX 3050 için henüz bir çıkış tarihi mevcut değil.

https://www.guru3d.com/news-story/geforce-rtx-3050-would-get-2304-stream-processors.html

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