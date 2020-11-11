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    GeForce RTX 3050 iddiaları gündemde

    Nvidia’nın alt seviyede de DLSS ve ışın izleme teknolojileri sunacağının en önemli göstergesi GeForce RTX 3050 olabilir. Yakın dönemde bu ekran kartını piyasada görebiliriz.
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    GeForce RTX 3050 iddiaları gündemde
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    Nvidia henüz yeni Ampere serisine ait 3 farklı ekran kartını piyasaya sürdü ancak takip eden dönemde resmiyet kazanmamış pek çok ekran kartı da internete sızdırıldı. RTX 3060, 3060 Ti, 3080 Ti gibi pek çok karttan sonra şimdi sıra GeForce RTX 3050 ekran kartında.

    GeForce RTX 3050 neler sunacak?

    GeForce RTX 3050 şu haliyle serinin en giriş seviyesi ekran kartı olma özelliğine sahip. Önceki seride x50 ekran kartlarını görememiştik. Nvidia bunun yerine GTX 1650 şeklinde bir ara çözüm sunmuştu. RTX 3050 yeni nesilde geçiş modellerinin olmayabileceğine işaret ediyor.

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    GA107-300 grafik birimini temel alan ekran kartında 2304 CUDA çekirdeği yer alıyor. 4GB video belleği taşıyacağı tahmin edilen ekran kartının 90W ısıl tasarım gücü ve 6-pinli güç konnektörü sunması bekleniyor.

    Önceki dönemde RTX 2060 altı herhangi bir ekran kartında Tensor veya RT çekirdekleri sunulmamıştı. RTX 3050 ile bu gelenek değişecek. Böylece en düşük seviyede de DLSS ve gerçek zamanlı ışın izleme mümkün olacak.

    Nvidia’nın Radeon RX serisine karşı cepheyi daha da sıklaştırmak istediği anlaşılıyor. AMD de uygun fiyata gerçek zamanlı ışın izleme ve DLSS benzeri teknolojiler sunarak avantaj elde etmeye çalışıyor. GeForce RTX 3050 için henüz bir çıkış tarihi mevcut değil.



    https://www.guru3d.com/news-story/geforce-rtx-3050-would-get-2304-stream-processors.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    42 dakika önce
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    59 dakika önce
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    6s 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "GeForce RTX 3050 iddiaları gündemde"

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    Tazmanya cenevarı (yiğit yigito) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Laptop için 3060 ya da 3050 duyursunlar artık beklemekten ciğerim soldu :)
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    erencanyaman 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    1050 devamı gelir o zaman :D
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    Mr. Jingles 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Umarım 4 GB yapmazlar. 768p ekranda falan oynanacaksa tabi neden olmasın. Malum GTX 1050 kartlı bilgisayara FHD ekran koymak kadar saçmaydı. Halbuki bu kart 768p için uygundu.
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    Lonestalker 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    3050 rtx performansı ne olacak acaba? şimdi 2060 rtx i geçerse olaylar olaylar :D

    birde giriş seviyesi ekonomik filan deniyor ama bu DLSS + RTX filan olunca ben hiç sanmıyorum ucuz olacağını..

    performans ile konumu belli olunca anlarız
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    eneomurga 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    3050'nin low profile versiyonu gelirse güzel olur.
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    Tazmanya cenevarı (yiğit yigito) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Laptop için 3060 ya da 3050 duyursunlar artık beklemekten ciğerim soldu :)
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    Virinom (Süleyman Kenar) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne iddiası onu anlamadım. Sonuçta 3050nin bir gün çıkacağı 3000 serisi lansmanından önce bile biliniyordu. Editör ya mağarada yaşıyor, ya da haber kasmaya çalışıyor.
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    Musty3535123 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    çıksınlar biran öncede 2. el 2070 çakak.
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    Mugetsuga 17 sa. ( Mesaj Silindi )
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    GTX 1050’in devamı geliyor o zaman
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    6s 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "GeForce RTX 3050 iddiaları gündemde"

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