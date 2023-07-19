GeForce RTX 3050 yenileniyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Nvidia, RTX 4000 Ada Lovelace mimarisinin ardından RTX 3000 ailesini de güncellemeye devam ediyor. Öyle ki daha önce, RTX 3060 ve RTX 3060 Ti'ın daha yüksek bellek modülleri ve kapasiteleri ile güncellendiğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak Çin'in perakende platformlarında yeni bir RTX 3050 sürümü ortaya çıktı. Peki yeni GPU neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Yeni bir RTX 3050 sürümü ortaya çıktı

Hatırlayacak olursak Nvidia Ampere mimarisinin giriş modeli RTX 3050, 2022 yılında hem masaüstü hem de mobil için birbirinden farklı özellikler ile satışa sunuldu. Bu noktada RTX 3050, GA106-150 GPU, 8 GB GDDR6 bellek ve 2.560 CUDA çekirdeğine sahipken, mobil sürüm GA107 GPU, 4 GB bellek ve 2.048 CUDA çekirdeği ile eşleştirildi. Ancak Nvidia, bütçe odaklı bir sürüm üzerinde çalışıyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Çin merkezli perakende satış platformlarında yeni bir RTX 3050 sürümü ortaya çıktı. Görüntülere bakıldığında bu yeni GPU, mobil sürüme benzer 2048 CUDA çekirdeği, 8 GB bellek kapasitesi, 128-bit bellek veriyolu ve 65W TDP ile sınırlandırılmış. Ayrıca 1.500MHz saat hızına ek olarak harici bir güç konektörü ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

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Bu haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim günümüzde AMD başta olmak üzere birçok üretici, Çin pazarına özel kırpılmış ürünler sunuyor. Yeni RTX 3050 ise, 1999 RMB yani 278 dolar fiyat etiketi ile Çin'de listelenmeye başladı. Ancak bu sürümün küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı henüz net değil.

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