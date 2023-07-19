GeForce RTX 3050 yenileniyor: İşte özellikleri

Hatırlayacak olursak Nvidia Ampere mimarisinin giriş modeli RTX 3050, 2022 yılında hem masaüstü hem de mobil için birbirinden farklı özellikler ile satışa sunuldu. Bu noktada RTX 3050, GA106-150 GPU, 8 GB GDDR6 bellek ve 2.560 CUDA çekirdeğine sahipken, mobil sürüm GA107 GPU, 4 GB bellek ve 2.048 CUDA çekirdeği ile eşleştirildi. Ancak Nvidia, bütçe odaklı bir sürüm üzerinde çalışıyor olabilir.
Bu haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim günümüzde AMD başta olmak üzere birçok üretici, Çin pazarına özel kırpılmış ürünler sunuyor. Yeni RTX 3050 ise, 1999 RMB yani 278 dolar fiyat etiketi ile Çin'de listelenmeye başladı. Ancak bu sürümün küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı henüz net değil.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)