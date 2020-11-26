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    GeForce RTX 3060 Ti benchmark skorları gelmeye başladı

    Nvidia’nın gelecek hafta piyasaya çıkması beklenen GeForce RTX 3060 Ti ekran kartının benchmark skorları gelmeye başladı. Beklendiği gibi RTX 3070 modelinin biraz gerisinde.
    31 dk.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce RTX 3060 Ti benchmark skorları gelmeye başladı
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    Henüz Nvidia tarafından resmi bir açıklama gelmese de GeFroce RTX 3060 Ti ekran kartı ile ilgili benchmark test sonuçları da gelmeye başladı. Tahmin edildiği gibi RTX 3070 ekran kartının bir miktar daha altında kalıyor.

    GeForce RTX 3060 Ti test sonuçları nasıl?

    GA104-200 grafik çekirdeğini temel alması beklenen RTX 3060 Ti modelinde 4864 CUDA çekirdeği, 80 ROP birimi, 1410MHz taban hız, 8GB GDDR6 bellek, 256-bit bellek veri yolu, 448GB/s bant genişliği ve 16.2 TFLOPS performans değeri şeklinde özellikler mevcut olacak.

    Ayrıca Bkz. "Xpression Camera yüzünüzü herhangi bir vücuda yerleştirebiliyor"

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    Nvidia’nın Radeon RX 6000 serisinin önünü kesmesini istediği RTX 3060 Ti ekran kartı 3Dmark Fire Strike, Time Spy, GeekBench, Ashes of Singularity gibi pek çok benchmark testine girmiş durumda.

    3DMark Fire Strike ve Time Spy sonuçlarına göre RTX 3060 Ti ekran kartı RTX 3070 ekran kartına göre yüzde 10, RTX 2080 Ti ekran kartına göre yüzde 15, RX 6800 ekran kartına göre sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 25 daha yavaş.

    GeForce RTX 3060 Ti benchmark skorları gelmeye başladı
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    Geekbench Vulkan söz konusu olduğunda ise RX 6800’e göre yüzde 30’a kadar bir artış görülmüş ancak bunun sebebi tam olarak bilinmiyor. Ashes of The Singularity için de yine benzer sonuçlar mevcut.

    Diğer taraftan madencilik tarafında da 120W seviyesinde.Ethereum için 61MH/s kazım oranına ulaşılmış. Bu oldukça önemli bir rakam ve madencilerin dikkatini çekebilir. 51MH/z orana sahip Radeon RX 5700 serisi de madenciler akın edince stok sıkıntısı yaşamıştı. GeForce RTX 3060 Ti ekran 2 Aralık tarihinde piyasada olması bekleniyor.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-benchmarks-leak-3dmark-geekbench-mining-performance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    450 dolara gelecekse hiç gelmesin daha iyi
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    8 yetmiyor artık nvidia değiştir şu kafayı artık yetti bu 8 fetişi
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    BekirTemel (Bekir ) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    8 GB olduğu için bb
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