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    GeForce RTX 4060 Ti çıkar çıkmaz fiyatı düştü

    Performans konusunda pek de beklendiği gibi olmayan Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, üzerine bir de Radeon RX 7600 ekran kartı çıkınca fiyatında indirim yapmaya başladı.
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    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarının giriş segmenti adeta cadı kazanına döndü denebilir. Nvidia ve AMD arka arkaya yeni model hamlesi yaparken şimdi de fiyat konusunda hamleler gelmeye başladı. İlk adım Nvidia’dan.

    GeForce RTX 4060 Ti fiyatı düştü

    Nvidia alt seviyede oyuncuları hedefleyen GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti ekran kartlarını piyasaya sürmüştü. AMD de giriş seviyesinde tatmin edici bir performans sunan Radeon RX 7600 ile çıka gelmişti.

    Her ne kadar GeForce RTX 4060 Ti ekran kartı testlerde rakibine yüzde 25 civarında fark atsa da oyuncuların ilgisini çekememiş gibi görünüyor zira Nvidia hemen fiyat düşürme hamlesi yaptı. 439 Avro olarak piyasaya çıkan kart 419 Avroya kadar indi.

    Diğer taraftan GeForce RTX 4060 Ti 8GB ekran kartının performans anlamında RTX 3070 ekran kartına zar zor yetişebilmesi de oyuncular açısından etkileyici bir unsur oldu. Oyuncular bir konsol almanın daha ekonomik olduğunu düşünüyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 23 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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