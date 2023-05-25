GeForce RTX 4060 Ti çıkar çıkmaz fiyatı düştü

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarının giriş segmenti adeta cadı kazanına döndü denebilir. Nvidia ve AMD arka arkaya yeni model hamlesi yaparken şimdi de fiyat konusunda hamleler gelmeye başladı. İlk adım Nvidia’dan.

GeForce RTX 4060 Ti fiyatı düştü

Nvidia alt seviyede oyuncuları hedefleyen GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti ekran kartlarını piyasaya sürmüştü. AMD de giriş seviyesinde tatmin edici bir performans sunan Radeon RX 7600 ile çıka gelmişti.

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Her ne kadar GeForce RTX 4060 Ti ekran kartı testlerde rakibine yüzde 25 civarında fark atsa da oyuncuların ilgisini çekememiş gibi görünüyor zira Nvidia hemen fiyat düşürme hamlesi yaptı. 439 Avro olarak piyasaya çıkan kart 419 Avroya kadar indi.

Diğer taraftan GeForce RTX 4060 Ti 8GB ekran kartının performans anlamında RTX 3070 ekran kartına zar zor yetişebilmesi de oyuncular açısından etkileyici bir unsur oldu. Oyuncular bir konsol almanın daha ekonomik olduğunu düşünüyor.

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GeForce RTX 4060 Ti fiyatında indirim