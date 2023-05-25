GeForce RTX 4060 Ti çıkar çıkmaz fiyatı düştü

GeForce RTX 4060 Ti fiyatı düştü
Nvidia alt seviyede oyuncuları hedefleyen GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti ekran kartlarını piyasaya sürmüştü. AMD de giriş seviyesinde tatmin edici bir performans sunan Radeon RX 7600 ile çıka gelmişti.
Her ne kadar GeForce RTX 4060 Ti ekran kartı testlerde rakibine yüzde 25 civarında fark atsa da oyuncuların ilgisini çekememiş gibi görünüyor zira Nvidia hemen fiyat düşürme hamlesi yaptı. 439 Avro olarak piyasaya çıkan kart 419 Avroya kadar indi.
Diğer taraftan GeForce RTX 4060 Ti 8GB ekran kartının performans anlamında RTX 3070 ekran kartına zar zor yetişebilmesi de oyuncular açısından etkileyici bir unsur oldu. Oyuncular bir konsol almanın daha ekonomik olduğunu düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.