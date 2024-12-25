GeForce RTX 4070 ve RTX 4070 Ti özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör CES 2025 fuarının en önemli etkinliklerinden biri bildiğiniz gibi "Blackwell" serisiyle Nvidia cephesine ait olacak. Zira marka yeni nesil ekran kartları için duyuru gerçekleştirecek. Bu bağlamda tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. Son sızıntı ise önemli zira hem güvenilir bir kaynaktan geliyor hem de RTX 5070 ve RTX 5070 Ti'ın teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

GeForce RTX 4070 ve RTX 4070 Ti neler sunacak?

Tanınan sızıntı kaynağı Kopite7kimi'ye göre RTX 5070 Ti’nin GB203-300 GPU ve 8.960 CUDA çekirdeğine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 256-bit GDDR7 bellek ile gelecek olan kart, 16 GB kapasite sunacak. Güç tüketimi ise 300W olarak öngörülüyor, ancak diğer sızıntılara göre değerin 285W’a kadar düşebileceğini belirtelim. Dolayısıyla selefine kıyasla %16 daha fazla çekirdek, 4GB kapasite artışı ve %77'ye kadar bant genişliği artışı getiriyor.

Daha ekonomik RTX 5070 ise mütevazı bir donanımla geliyor. 12 GB video belleği ve 192 bit bellek arayüzü ile RTX 5070'in performansının RTX 4070'e kıyasla çok büyük bir sıçrama yapması beklenmiyor ancak GDDR7 belleği ve artırılan bellek bant genişliği sayesinde belirgin bir hız artışı sağlanabilir. Son olarak 6.144 CUDA çekirdeği içermesi ve 250W güç tüketimi sunması bekleniyor. Bu da çekirdek sayısında %4, bellek hızında %33, bellek bant genişliğin de ise %33'lük bir artışa sonuçlanmış olacak.

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Her iki kartın da RTX 5090 ve RTX 5080 modellerinin ardından, 2025'in Ocak ortası veya Şubat başında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak NVIDIA, henüz bu bilgilerle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Fiyatlandırma detayları da doğrulanmadı ve resmi lansmana kadar değişiklikler olabilir.

RTX 4070 RTX 5070 RTX 4070 Ti RTX 5070 Ti Çekirdek 5.888 6.144 7.680 8.960 Bellek Kapasitesi 12 GB GDDR6X 12GB GDDR7 12GB GDDR7 16GB GDDR7 Bellek hızı 21Gbps 28Gbps 21Gbps 28Gbps Bant Genişliği 504 GB/s 896 GB/s 504 GB/s 672GB/s TDP 200W 250W 285W 300W

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