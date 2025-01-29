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    GeForce RTX 5080 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı?

    Nvidia'nın yakın tarihte tanıttığı GeForce RTX 5080 ekran kartı için kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Peki RTX 4080'in yerini alan yeni GPU, neler sunuyor? İşte ilk rakamlar
    GeForce RTX 5080 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın "Blackwell" tabanlı RTX 50 ekran kartları bildiğiniz gibi CES 2025'in en önemli gelişmeleri arasındaydı. Bu bağlamda etkinlik sırasında RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 olmak üzere dört modelle karşılaştık. Bugünse RTX 5090'ın ardından serinin en güçlü modeli RTX 5080'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Üstelik yeni rakamlar, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    GeForce RTX 5080 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Nvidia'nın RTX 50 serisine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Igor'sLAB, RTX 5080'in ilk detaylı testlerini yayınladı. Paylaşılan görüntülere göre RTX 5080, RTX 4080 SUPER'e kıyasla ortalama %8,3 daha hızlı. Ancak bu kıyaslamanın 1440p çözünürlükte ışın izleme ve süper çözünürlük teknolojileri devre dışı bırakılarak gerçekleştirildiğini söyleyelim.

    GeForce RTX 5080 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    İncelemeye dahil edilen oyunlar arasında Assassin’s Creed Mirage, Starfield, Horizon Zero Dawn Remastered, Shadow of the Tomb Raider, F1 2024, The Talos Principle 2, The Last of Us Part I, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Black Myth: Wukong ve Avatar: Frontiers of Pandora bulunuyor. Performans farkının ise oyundan oyuna değiştiğini belirtelim.
    GeForce RTX 5080 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Örneğin, test edilen oyunlardan bazıları RTX 5080 ile %12'nin üzerinde bir performans artışı gösterirken, bazı oyunlarda fark %5-6 seviyelerine kadar düşüyor. Öte yandan, RTX 5080’in RTX 4090'ı geçemediği de net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Ancak DLSS 4.0 ile tanıtılan "Çoklu Kare Üretimi", bu farkın belirgin bir şekilde açılmasını sağlayacak.

    Son olarak güç değerlerine gelirsek, RTX 5080, 289,7W civarında tüketime sahip.Bu, RTX 4080 SUPER'den 12W daha fazla ancak RTX 4090'ın 450W seviyelerine kıyasla oldukça düşük kalıyor. Ekran kartına ait henüz 1080p ve 4K testleri paylaşılmadı, dolayısıyla kartın genel performansına dair daha net bir değerlendirme yapmak için daha fazla test verisine ihtiyaç var.

    RTX 5080’in inceleme ambargosunun 29 Ocak’ta sona ermesi bekleniyor, bu tarihte kart hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkacağını hatırlatalım.

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