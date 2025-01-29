GeForce RTX 5080 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı?

Nvidia'nın RTX 50 serisine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Igor'sLAB, RTX 5080'in ilk detaylı testlerini yayınladı. Paylaşılan görüntülere göre RTX 5080, RTX 4080 SUPER'e kıyasla ortalama %8,3 daha hızlı. Ancak bu kıyaslamanın 1440p çözünürlükte ışın izleme ve süper çözünürlük teknolojileri devre dışı bırakılarak gerçekleştirildiğini söyleyelim.
Son olarak güç değerlerine gelirsek, RTX 5080, 289,7W civarında tüketime sahip.Bu, RTX 4080 SUPER'den 12W daha fazla ancak RTX 4090'ın 450W seviyelerine kıyasla oldukça düşük kalıyor. Ekran kartına ait henüz 1080p ve 4K testleri paylaşılmadı, dolayısıyla kartın genel performansına dair daha net bir değerlendirme yapmak için daha fazla test verisine ihtiyaç var.
RTX 5080’in inceleme ambargosunun 29 Ocak’ta sona ermesi bekleniyor, bu tarihte kart hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkacağını hatırlatalım.