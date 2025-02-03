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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 5090 yok satıyor, çünkü ortada “kart” yok!

    Nvidia, büyük bir lansman ve argümanlarla RTX 50 serisini piyasaya sürdü. Ancak görünüşe göre amiral gemisi GeForce RTX 5090’ı bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor.
    GeForce RTX 5090 yok satıyor, çünkü ortada “kart” yok! Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın büyük beklenti yaratan RTX 5090 ve 5080 ekran kartları 30 Ocak’ta piyasaya sürüldü, ancak lansman günü yaşanan ciddi stok sıkıntıları, oyuncular ve teknoloji meraklıları arasında büyük hayal kırıklığı yarattı. Birçok kişi, sınırlı bulunabilirlik nedeniyle bu lansmanı “kağıt üstünde lansman” olarak nitelendiriyor.

    Stoklar dakikalar içinde tükendi

    Nvidia, lansmandan günler önce stok sorunu yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunsa da, birçok perakendeci yalnızca birkaç adet kart alabildi. Örneğin, ABD’deki Micro Center mağazalarından en fazla stok alan Tustin şubesi yalnızca 67 adet RTX 5090 ve 199 adet RTX 5080 kartına sahipti. Çoğu mağaza ise 5’ten az RTX 5090 tedarik edebildi.

    Fiziksel mağazalarda sınırlı stoklar için uzun kuyruklar oluşurken, çevrimiçi perakendecilerde de benzer bir tablo görüldü. Best Buy ve Amazon gibi büyük platformlarda kartlar saniyeler içinde tükendi. Türkiye’de RTX 5080 halihazırda bulunabilse de RTX 5090 için bunu söylemek mümkün değil. Bu kartın Türkiye’ye gelmeyeceği ve bunun ABD’nin yeni ticaret kurallarıyla ilgili olduğu bazıları tarafından iddia edilmişti. Ancak ABD’nin kısıtlamaları bunlarla ilgili değildi. Nitekim kartların Türkiye’de olmamasının nedeni ortada yeterli seviyede kartın olmadığıyla ilgili.

    Kara borsada fiyatlar uçtu

    Stok sıkıntısının doğrudan sonucu olarak, ikinci el piyasasında fahiş fiyat artışları yaşandı. RTX 5090 kartlarının eBay gibi platformlarda 5.000 dolara kadar listelendiği görüldü. Bu fiyat, Nvidia’nın resmi 1.999 dolarlık etiketinin iki katından fazla.

    GeForce RTX 5090 yok satıyor, çünkü ortada “kart” yok! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, eski nesil kartların da fiyatlarında artış gözlendi. Özellikle RTX 4090’ın ikinci el fiyatı 2.500 dolara kadar yükselerek, 2024 yılı sonunda görülen 1.600 dolarlık fiyat seviyesini geride bıraktı.

    Sadece bireysel tüketiciler değil, sistem toplayıcıları da bu stok sıkıntısından olumsuz etkilendi. YouTube kanalı GamersNexus’un raporuna göre, bazı büyük sistem üreticileri bile yalnızca tek bir RTX 5090 alabilirken, bazıları ise hiç stok bulamadı.

    Nvidia’nın üretim kapasitesi ve stok tahsis stratejileri konusunda soru işaretleri oluşurken, şirketin RTX 4090 üretimini durdurduğu ve tüm kaynaklarını 50 serisine yönlendirdiği bildiriliyor. Buna rağmen Nvidia, üretimi ve arzı ölçeklendirememiş gibi görünüyor.

    Perakendeciler, scalper’lar (stokları hızla alıp yüksek fiyatlara satan kişiler) ve botlarla mücadele etmek için çeşitli taktikler uyguluyor. Bazı mağazalar, botları kandırmak için ürünleri farklı adlarla listelemeye başladı. Nvidia ise yaptığı açıklamada, "Perakende ortaklarımıza her gün yeni stok göndermeye devam ediyoruz" diyerek talebi karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Yeni stok demişken, Avrupa’daki bazı perakendeciler, yeni stokların Nisan veya Mayıs ayına kadar gelmeyebileceğini öngörüyor.

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