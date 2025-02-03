GeForce RTX 5090 yok satıyor, çünkü ortada “kart” yok!

Stoklar dakikalar içinde tükendi
Nvidia, lansmandan günler önce stok sorunu yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunsa da, birçok perakendeci yalnızca birkaç adet kart alabildi. Örneğin, ABD’deki Micro Center mağazalarından en fazla stok alan Tustin şubesi yalnızca 67 adet RTX 5090 ve 199 adet RTX 5080 kartına sahipti. Çoğu mağaza ise 5’ten az RTX 5090 tedarik edebildi.
Fiziksel mağazalarda sınırlı stoklar için uzun kuyruklar oluşurken, çevrimiçi perakendecilerde de benzer bir tablo görüldü. Best Buy ve Amazon gibi büyük platformlarda kartlar saniyeler içinde tükendi. Türkiye’de RTX 5080 halihazırda bulunabilse de RTX 5090 için bunu söylemek mümkün değil. Bu kartın Türkiye’ye gelmeyeceği ve bunun ABD’nin yeni ticaret kurallarıyla ilgili olduğu bazıları tarafından iddia edilmişti. Ancak ABD’nin kısıtlamaları bunlarla ilgili değildi. Nitekim kartların Türkiye’de olmamasının nedeni ortada yeterli seviyede kartın olmadığıyla ilgili.
Kara borsada fiyatlar uçtu
Stok sıkıntısının doğrudan sonucu olarak, ikinci el piyasasında fahiş fiyat artışları yaşandı. RTX 5090 kartlarının eBay gibi platformlarda 5.000 dolara kadar listelendiği görüldü. Bu fiyat, Nvidia’nın resmi 1.999 dolarlık etiketinin iki katından fazla.
Sadece bireysel tüketiciler değil, sistem toplayıcıları da bu stok sıkıntısından olumsuz etkilendi. YouTube kanalı GamersNexus’un raporuna göre, bazı büyük sistem üreticileri bile yalnızca tek bir RTX 5090 alabilirken, bazıları ise hiç stok bulamadı.
Nvidia’nın üretim kapasitesi ve stok tahsis stratejileri konusunda soru işaretleri oluşurken, şirketin RTX 4090 üretimini durdurduğu ve tüm kaynaklarını 50 serisine yönlendirdiği bildiriliyor. Buna rağmen Nvidia, üretimi ve arzı ölçeklendirememiş gibi görünüyor.
Perakendeciler, scalper’lar (stokları hızla alıp yüksek fiyatlara satan kişiler) ve botlarla mücadele etmek için çeşitli taktikler uyguluyor. Bazı mağazalar, botları kandırmak için ürünleri farklı adlarla listelemeye başladı. Nvidia ise yaptığı açıklamada, "Perakende ortaklarımıza her gün yeni stok göndermeye devam ediyoruz" diyerek talebi karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Yeni stok demişken, Avrupa’daki bazı perakendeciler, yeni stokların Nisan veya Mayıs ayına kadar gelmeyebileceğini öngörüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P