Gelecekteki HTC modelleri 1080p video kaydı ve 5.1 ses deneyimi sunabilir





Geçtiğimiz günlerde kendi mobil işletim sistemini geliştirme planlarını açıklayan dünyanın önde gelen cep bilgisayarı üreticilerinden HTC, gelecekteki modellerinde Full HD yani 1920x1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı ve 5.1 surround ses desteği gibi özelliklere yer vermeyi düşünüyor. Full HD video kaydının 2011 yılının 2. çeyreğinde, Yamaha işbirliğiyle 5.1 ses deneyiminin ise biraz daha erken gelmesi bekleniyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde de HSPA+ teknolojisine sahip, 14.4 Mbps'a kadar data transferi yapabilen HTC çözümleri pazara sunulabilir. Her zamanki gibi gelişmeleri merakla takip ediyoruz.

http://phonereport.info/htc-android-tablet-1080p-video-recording-5.1-sound-in-the-works/