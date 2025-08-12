Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyun dünyası için endişe verici tablo; Gençler oyunlara giderek daha az para harcıyor

    Özellikle 18-24 yaş aralığındaki oyuncuların video oyunlara giderek daha az para harcaması, oyun dünyasını endişelendiriyor. Yılın ilk çeyreğinde düşüş yüzde 25'e ulaşmış durumda.

    Oyun dünyası için endişe verici tablo; Gençler oyunlara giderek daha az para harcıyor Tam Boyutta Gör
    Bir yandan değişen oyuncu alışkanlıkları, diğer yandan giderek artan maliyetler derken, oyun dünyasında başarı yakalamak belki de hiç olmadığı kadar zorlaşmış durumda. Üstelik yayınlanan yeni bir rapor, durumun gün geçtikçe daha da kötüye gidebileceğini gösteriyor. Çünkü gençler, artık oyunlara eskisi kadar para harcamıyor. Özellikle Z kuşağının oyunlarla ilgili harcamalarında ciddi bir düşüş olması, oyun sektörü için endişe verici bir tablo ortaya çıkarıyor.

    Pazar araştırma şirketi Circana tarafından paylaşılan verilere göre 18-24 yaş aralığındaki tüketiciler, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 daha az para harcadılar. Söz konusu video oyunlar odluğunda ise bu oran yüzde 25'e çıkıyor. Z kuşağının oyunlara yaptığı haftalık harcama bir önceki yıla yüzde 25 daha düşük. Aynı dönemde teknoloji ve aksesuar harcamaları da düşmüş olsa da oyun dünyasındaki düşüşün boyutu bunları gölgede bırakacak kadar yüksek.

    18-24 yaş aralığının oyun harcamalarında diğer yaş gruplarından çok daha belirgin bir düşüş olması dikkat çekiyor. Diğer yaş grupları genelinde düşüş yüzde 5 civarında kalırken, gençlerde bu oranın yüzde 25'e çıkması, oyun dünyasının yakından incelemesi gereken bir değişime işaret ediyor.

    Genç Oyuncular, Düşük Fiyatlı ya da Ücretsiz Oyunlara Yöneliyor

    Bu düşüşte elbette ekonomik sıkıntıların payı büyük. Ancak özellikle 18-24 yaş aralığı hâlâ bütçelerinin önemli bir bölümünü eğlence sektörüne ayırıyor. Burada oyun dünyası için endişe verici olanı, bu eğlence harcamaları içinde video oyunların payının giderek azalıyor olması. Yani bir yandan pastanın dilimi küçülürken, diğer yandan o dilimde oyun dünyasına ayrılan kısım da azalıyor.

    Böyle bir dönemde oyun fiyatlarının daha da yukarı çekilmesi oyun stüdyoları için durumu daha da kötüleştirebilir. Özellikle de fiyatları 80 dolara dayanan AAA oyunlar için. Çünkü aslında gençler oyun oynamıyor değil. Oyuncuların yüzde 28'lik bölümünü hâlâ 18-29 yaş aralığı oluşturuyor. Ancak bu gençler, artan maliyetler ve değişen trendler sebebiyle giderek daha düşük maliyetli ya da oynaması ücretsiz (free-to-play) oyunlara yöneliyor.

    Kaynakça https://www.vice.com/en/article/gen-z-is-cutting-back-on-video-game-purchases-like-really-cutting-back/ https://www.pcgamer.com/gaming-industry/new-study-shows-that-gen-z-is-spending-way-less-money-on-videogames-than-older-gamers
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    15 yaş üstü araç kasko yapan firmalar akülü araba kumanda uygulaması izmir otogar emanetçi telefon numarası replika saat iphone şarjdayken şarjı azalıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum