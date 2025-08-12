Oyun dünyası için endişe verici tablo; Gençler oyunlara giderek daha az para harcıyor

Tam Boyutta Gör Bir yandan değişen oyuncu alışkanlıkları, diğer yandan giderek artan maliyetler derken, oyun dünyasında başarı yakalamak belki de hiç olmadığı kadar zorlaşmış durumda. Üstelik yayınlanan yeni bir rapor, durumun gün geçtikçe daha da kötüye gidebileceğini gösteriyor. Çünkü gençler, artık oyunlara eskisi kadar para harcamıyor. Özellikle Z kuşağının oyunlarla ilgili harcamalarında ciddi bir düşüş olması, oyun sektörü için endişe verici bir tablo ortaya çıkarıyor.

Pazar araştırma şirketi Circana tarafından paylaşılan verilere göre 18-24 yaş aralığındaki tüketiciler, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 daha az para harcadılar. Söz konusu video oyunlar odluğunda ise bu oran yüzde 25'e çıkıyor. Z kuşağının oyunlara yaptığı haftalık harcama bir önceki yıla yüzde 25 daha düşük. Aynı dönemde teknoloji ve aksesuar harcamaları da düşmüş olsa da oyun dünyasındaki düşüşün boyutu bunları gölgede bırakacak kadar yüksek.

18-24 yaş aralığının oyun harcamalarında diğer yaş gruplarından çok daha belirgin bir düşüş olması dikkat çekiyor. Diğer yaş grupları genelinde düşüş yüzde 5 civarında kalırken, gençlerde bu oranın yüzde 25'e çıkması, oyun dünyasının yakından incelemesi gereken bir değişime işaret ediyor.

Genç Oyuncular, Düşük Fiyatlı ya da Ücretsiz Oyunlara Yöneliyor

Bu düşüşte elbette ekonomik sıkıntıların payı büyük. Ancak özellikle 18-24 yaş aralığı hâlâ bütçelerinin önemli bir bölümünü eğlence sektörüne ayırıyor. Burada oyun dünyası için endişe verici olanı, bu eğlence harcamaları içinde video oyunların payının giderek azalıyor olması. Yani bir yandan pastanın dilimi küçülürken, diğer yandan o dilimde oyun dünyasına ayrılan kısım da azalıyor.

Böyle bir dönemde oyun fiyatlarının daha da yukarı çekilmesi oyun stüdyoları için durumu daha da kötüleştirebilir. Özellikle de fiyatları 80 dolara dayanan AAA oyunlar için. Çünkü aslında gençler oyun oynamıyor değil. Oyuncuların yüzde 28'lik bölümünü hâlâ 18-29 yaş aralığı oluşturuyor. Ancak bu gençler, artan maliyetler ve değişen trendler sebebiyle giderek daha düşük maliyetli ya da oynaması ücretsiz (free-to-play) oyunlara yöneliyor.

